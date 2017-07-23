"المستقبل" ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بـ"إصرار اسرائيل على موقفها على الرغم من جميع التحذيرات، واستخدام القوات الإسرائيلية المفرط للقوة ضد إخواننا الذين تجمعوا لأداء صلاة الجمعة". ودعا أردوغان في بيان أصدره أمس، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري. وبحث الرئيس التركي أمس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، عدداً من المسائل الإقليمية، أبرزها التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى.

"المستقبل" أعلن أعضاء ديموقراطيون بارزون في الكونغرس الأميركي، أنّ الجمهوريين والديموقراطيين توصلوا لاتفاق بشأن تشريع يتيح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران ويشمل أيضاً كوريا الشمالية.

"المستقبل" يراقب حلف شمال الاطلسي (ناتو)، باهتمام بالغ، قطعاً عسكرية تابعة للأسطول الحربي الصيني وهي تصل إلى بحر البلطيق لإجراء مناورات عسكرية مشتركة الأسبوع المقبل مع الأسطول الروسي. وعلى الرغم من أن بكين وموسكو تجريان مثل هذه المناورات العسكرية البحرية المشتركة كل عام، إلا أنها المرة الأولى التي يقرر فيها البلدان الدائما العضوية في مجلس الأمن الدولي، أن يكون بحر البلطيق موقعاً لمناورات قطعهما العسكرية البحرية.

"المستقبل" اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، صحيفة "نيويورك تايمز" بأنها أفشلت محاولة قامت بها الولايات المتحدة لقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي. وكتب ترامب على تويتر أن "نيويورك تايمز الفاشلة أحبطت محاولة الولايات المتحدة لقتل الإرهابي المطلوب البغدادي"، معتبراً ذلك مثالاً على أجندتهم السيئة النية على صعيد الأمن القومي". ويبدو أن ترامب يُشير إلى تصريحات للجنرال الأميركي طوني توماس خلال مؤتمر صحافي في أسبن في كولورادو، أكد فيها أن القوات الخاصة الأميركية كانت "قريبة جداً" من زعيم تنظيم "داعش" عام 2015، لكنها فقدت أثره بعد تسريبات صحافية.