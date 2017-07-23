"المستقبل" أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، أنه "لا يمكن التسامح مع من يمول الإرهاب، ويتشدق بحقوق الأخوة والجيرة"، متوعداً بالقول: "ما تفعلونه لن يمر من دون حساب". جاء ذلك خلال حفل افتتاح قاعدة "محمد نجيب" العسكرية في محافظة مرسى مطروح، شمال غرب البلاد، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتخريج دفعات جديدة من خريجي الكليات العسكرية، والاحتفال بالعيد الخامس والستين لثورة 23 يوليو، بمشاركة شخصيات رسمية عربية ودولية.

"المستقبل" أبرمت قيادة القوات الروسية في سوريا "بوساطة مصرية"، مع المعارضة السورية أمس، اتفاق "خفض تصعيد" في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية دمشق. وقالت وزارة الدفاع الروسية وفق ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنّ الجانبين قررا بموجب الاتفاق المبرم بوساطة مصرية، تسيير أول قافلة إنسانية إلى المنطقة المذكورة وإخراج أول دفعة من المصابين والجرحى، اعتباراً من يوم أمس، 22 تموز الجاري.

"المستقبل" أعلن الجيش المصري أمس، مقتل 30 "تكفيرياً" خلال عملية عسكرية بدأت قبل أربعة أيام في شبه جزيرة سيناء بمشاركة سلاح الجو والشرطة. وأكد بيان عسكري أنه في إطار جهود القوات المسلحة في تمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية، تمكنت قوات من الجيش الثاني الميداني والشرطة من قتل 30 تكفيرياً شديدي الخطورة والقبض على خمسة آخرين.