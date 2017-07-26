الشرق الأوسط 20/7/2017

فولاذ الصين "المنفلت" يزعج أميركا وأوروبا أكثر فأكثر

أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الصينية أن البلاد متجهة إلى تسجيل سنة تاريخية أخرى في إنتاج الفولاذ والألمنيوم. يأتي ذلك في وقت يتذمر فيه الأوروبيون والأميركيون من هذا الفائض الإنتاجي الذي يباع جزء منه بأسعار تحت الكلفة بحسب اتهامات الإغراق الموجهة إلى بكين. ففي العام الماضي بلغ إنتاج الفولاذ الصيني نحو مليار طن. أطلقت الإدارة الأميركية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان فائض الإنتاج العالمي من الفولاذ يهدد عوائد هذه الصناعة في الولايات المتحدة. وأضيفت آنذاك عبارة "تهديد الأمن الوطني"، أي أن التحقيق قد يتوسع إلى أهداف أبعد من الغرض التجاري. وأعلنت الإدارة الأميركية أنها تحتفظ بحق إعلان تقنين إستيراد الفولاذ. وأخذ الأوروبيون ذلك التهديد على محمل الجد أيضاً لأنهم يصدرون الفولاذ بكثافة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبقي الأوروبيون أعينهم مفتوحة أعينهم مفتوحة لمراقبة الصين لأنها، برأيهم ورأي الأميركيين معاً، المسؤولة الأولى عالمياً عن الفائض الإنتاجي، والبيع بأسعار مهاودة دفعت الأميركيين إلى التلويح بفرض رسوم ضد الإغراق.

إشارات سيئة على استقرار اقتصاد بريطانيا بعد "بريكست"

أفاد تقرير، بأن قرار بريطانيا الخروج من الإتحاد الأوروبي قد جلب بالفعل إشارات لما ينتظر اقتصاد لندن من "تذبذب" بعد "بريكست"، حيث يتباطأ النمو في الأنشطة التجارية، ويغادر المزيد من الأشخاص المدينة، وذلك بالتزامن مع إعلان أحد أكبر البنوك، وهو "سيتي غروب"، عن اختياره مدينة فرانكفورت الألمانية مركزاً تجارياً له في الإتحاد الأوروبي، عقب "بريكست". وذكر التقرير أن "نمو التوظيف أخذ في التراجع، وتوحي البيانات بأن القفزة التي شهدتها لندن بعد الركود قد تنتهي". وعلى الرغم من أن لندن سوف تستمر في كونها مركز أعمال البنك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فإنه سوف يتم نقل بعض أنشطته التجارية للمدينة الألمانية التي يوجد فيها أيضاً مقر البنك المركزي الأوروبي.

ظاهرة توسع الفجوة بين نسبة النمو ومعدلات التوظيف في دول عربية

من المعروف أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لبلد ما يعتبر مؤشراً إلى ارتفاع معدلات التشغيل، وبالتالي انخفاض عدد العاطلين عن العمل. وتنبع هذه العلاقة البسيطة من حقيقة أن الإنتاج الذي يقاس به معدل النمو الاقتصادي يتحقق من عاملين أساسيين هما العمل ورأس المال. لذلك كلما ارتفع الإنتاج وبالتالي معدل النمو الاقتصادي، كان مؤشراً إلى ارتفاع معدل التشغيل ونوعية رأس المال المستخدم أو كميته في العملية الإنتاجية. هذه المعادلة لا تعني أن هذا المفهوم لم يعد صحيحاً، ولكنه لم يعد مسلماً به كما كان، فمنظمات دولية كثيرة كالبنك الدولي وصندوق النقد والمنتدى الإقتصادي الدولي، لا تزال تعتمد في تقويمها لاقتصادات الدول على المؤشرات الكلية وفي مقدمتها معدل النمو الاقتصادي. وصنفت مؤسسة Heritage Foundation المعنية بالمؤشرات الاقتصادية المغرب في صدارة دول شمال أفريقيا وجنوب البحر المتوسط، في مجالات الحرية الاقتصادية وحماية الملكية الفكرية وضمان الاستثمارات الأجنبية وتنوع مصادر الدخل. وعلى رغم المكتسبات الكثيرة التي حققها المغرب خصوصاً في مجال الانطلاق الصناعي، لا يزال يعاني ضعفاً كبيراً في مجال توفير فرص العمل خصوصاً بين الشباب.

الحياة 12/7/2017

أميركا تتشدّد في السماح ببيع أصول إلى الصين

أعلنت مصادر إن لجنة حكومية أميركية اعترضت سراً على تسعة استحواذات على الأقل من مشترين أجانب لشركات أميركية منذ مطلع السنة، وهو رقم مرتفع بالمعايير التاريخية وينبئ بمصاعب لفورة الشراء الخارجي الصينية. وتشير الاعتراضات إلى أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تقوم بمراجعة الاستحواذات التي تقوم بها كيانات أجنبية تحسباً لأخطار محتملة تهدد الأمن القومي، أصبحت أكثر ميلاً لرفض الصفقات التي تكتنفها الأخطار في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب.

الشرق الأوسط 21/7/2017

"صندوق النقد" يدعم "السياسات المالية الذكية"

أكد صندوق النقد الدولي أن العالم أصبح حالياً في حاجة إلى سياسات مالية ذكية، وحلول أكثر ابتكارية للأوضاع الراهنة، مجدداً التزامه بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وسبل تحقيقها، بما في ذلك الدعم المالي والاستشاري وبرامج التدريب. وأشار صندوق النقد إلى أن عوامل الإفراط في الاقتراض ومستويات الدين العام القياسية، أدت إلى الحد من الموارد المالية المتاحة لدى الحكومات. وأضاف التقرير أن صندوق النقد خلال السنوات الأخيرة، قدم المشورة للكثير من الدول بشأن عدم المساواة والتنوع الاجتماعي والتغير المناخي.

الحياة 24/7/2017

كلفة مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة

توقعت مؤسسة "فيد" إرتفاع عدد مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية خلال السنوات الخمس المقبلة، اذ تسعى حكومات المنطقة إلى تلبية الطلب السريع والمتزايد على الطاقة من خلال تنفيذ برامج طموحة، ويتطلب ذلك استثمارات تتجاوز 200 بليون دولار إضافة إلى توسيع الشبكات القائمة وتحسينها بهدف تسهيل استيعاب القدرة الإضافية.

الحياة 25/7/2017

اليورو يستقر عند أعلى مستوياته في سنتين

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته في 23 شهراً أمام الدولار مع استمرار توقعات المستثمرين بصعوده عقب بيانات نمو قطاع الأعمال للشهر الجاري والتي أشارت إلى تباطؤ بسيط، ما يرجح أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ينمو بوتيرة قوية نسبياً.