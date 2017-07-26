لبنان الحر

وصل دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى البيت الأبيض، حيث استقبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند المدخل الرئيسي.

صوت لبنان

بدأ الرئيس الفخري لمجلس النواب البلجيكي اندريه فلاهوت زيارة رسمية للبنان، وقد وصل إلى مطار بيروت الدولي حيث كان في استقباله في صالون الشرف ممثل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ميشال موسى.

radio orient

استقبل وزير الزراعة غازي زعيتر في مكتبه في الوزارة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شوكت شقير.

اذاعة النور

استقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف.

صوت المدى

استقبل وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل في مكتبه في وزارة الطاقة والمياه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة رينيه معوضّ، ميشال معوّض، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفّول.