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Published by ikfares on سبت, 07/29/2017 - 10:28
Ar
- One killed in Gaza, clashes in West Bank after tens of thousands attend prayers on Temple Mount; men under 50 barred
- مقتل شخص في غزة واندلاع التظاهرات في الضفة الغربية بعد أن شارك عشرات الآلاف بالصلاة في الحرم القدسي مع تحظير دخول الرجال ما دون الخمسين عاماً
- Arab States Feared That a Palestinian Uprising Would Spark Another Arab Spring
- الدول العربية خشيت أن تشعل الانتفاضة الفلسطينية ربيعاً عربياً آخر
Press:
Date:
السبت, يوليو 29, 2017