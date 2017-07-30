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تترقب المحافل السياسية ثلاثة قضايا:

الأولى: النتائج التي سيشرحها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المتعلقة بزيارته الرسمية لواشنطن، والمحادثات المهمة التي أجراها لحماية لبنان من العقوبات ودعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

الثانية: الصفقة التي ستنفذ لإنسحاب مسلحي "النصرة" وآلاف المدنيين السوريين من جرود عرسال، وإطلاق الأسرى الخمسة والجثامين الأربعة لشهداء "حزب الله" في ادلب.

الثالثة: المعركة المرتقبة للجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك لتستكمل عملية تحرير الحدود الشرقية اللبنانية.

وإلى كل هذا، هناك استعدادات نيابية لإستئناف جلسة درس وإقرار الموازنة العامة، ووزارية لإصدار دفعة من التعيينات الإدارية.

المنار

ثبتت المقاومة قواعد الأمان فوق القمم، وأبعدت أظافر ارهاب "جبهة النصرة" عن جسم الوطن، فالموقف حسم في جرود عرسال والمقاومة أعلنت تحقيق عملياتها للهدف الأساس، دحرت الجبهة الإرهابية، دمرت مقراتها، تم تفجير سياراتها المفخخة، والنتيجة حماية الحدود والداخل، ليكون المستفيد كل اللبنانيين وفي مقدمهم أهالي عرسال، كما أكد "حزب الله" على لسان مسؤوليه اليوم.

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من فوق الجبال نقل العالم اليوم عبر وسائل إعلامه، الصور الحية لهزيمة "النصرة" في جرود عرسال، كما نقل أدوات القتل التي كانت تعدها وتستخدمها. وغداً القريب، سيستقبل العالم أجمع صور دحر آخر الإرهابيين "الداعشين" وصورهم بسواعد الجيش اللبناني من آخر الجرود، لتنتهي قصة الوحوش الكاسرة على امتداد كامل الحدود.

استعدادات الجيش شارفت الانتهاء تجهيزاً وإمدادات، استعداداً للحظة الإطباق، إلا إذا طرأ تطور ومستجدات ببروز ملامح اتصالات تخرج الإرهابيين من الجرود الشمالية للبقاع وفق شروط الجيش، وفي مقدمها الكشف عن مصير عسكرييه المخطوفين.

mtv

بعد استسلام "النصرة" في جرود عرسال، العمل الجاري الآن هو تقني- تنظيمي- مخابراتي، ويركز على تنظيم عملية إخراج الإرهابيين ومن يمتّ إليهم بصلة في الجرود وفي المخيمات من لبنان، إلى سوريا، في مقابل استرجاع "حزب الله" 7 أسرى وعدد من جثامين مقاتليه. توازياً، الاستعدادات لمعركة إخراج ارهابيي "داعش" من جرود القاع ورأس بعلبك، جارية على قدم وساق، وتوقيت إطلاق الرصاصة الأولى هو في يد الجيش، ما لم يظهر "داعش" رغبة في التفاوض تجنّبه المصير الدامي ل"النصرة".

NTV

وفق معلومات موثقة ل"الجديد" فإن نحو ثمانية آلاف نزحوا نحو نقطة التسجيل، وعزموا على الالتحاق بركب "النصرة"، وأن الأعداد مرشحة للتزايد في الأيام المقبلة. وهذا التكاثر سوف يستلزم مزيداً من الوقت والتنسيق، لاسيما مع دخول الأمم المتحدة طرفاً على خطوط إنسانية، فضلاً عن أن الخطوط العسكرية التي ستسلكها الباصات الخضر، تستوجب بدورها تنسيقاً مع الحكومة السورية.

المستقبل

بعد تمديدها بسبب ضغط الاجتماعات وكثرة طلبات المواعيد، اختتم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، بعدما نجح في تثبيت استقرار لبنان واستمرار دعم الجيش وتخفيف وطأة العقوبات على الاقتصاد اللبناني. في هذه الأثناء، ينتظر أن يبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة، تنفيذ الاتفاق ما بين "جبهة تحرير الشام" و"حزب الله"، لتبدأ عملية نقل المسلحين من جرود عرسال في باصات إلى ادلب مقابل عودة أسرى "حزب الله".

بالتوازي، يستعد الجيش اللبناني عشية عيده في الأول من آب، لعملية تحرير جرود رأس بعلبك والقاع من مسلحي تنظيم "داعش".

OTV

عزز الجيش تحصيناته ومواقعه، واستقدم تعزيزات في العتاد والعديد، في إطار تحضيراته للمعركة. من هنا، تؤكّد كل المؤشرات أنّ عيد الجيش في الأول من آب سيختلف عن سابقاته هذا العام، ليترافق مع معركة تنظيف الجرود من عناصر "داعش". وفيما "الساعة الصفر" للمواجهة المرتقبة في يد المؤسسة العسكرية، والتي ستحددها في ضوء المعطيات الميدانية والسياسية التي لديها، يبدو أن "اتفاق جرود عرسال" بات على بعد ساعات من التنفيذ العملي، إذ تشير المعلومات إلى أنّ أولى قوافل المسلحين والمدنيين ستغادر عرسال متجهة إلى إدلب في الساعات القليلة المقبلة.

LBC

مثلث الجرود، يحتل الإهتمام من جرود عرسال إلى جرود القاع فرأس بعلبك. الجرد الأول أنجز ميدانياً ودخل حيّز الصفقة: مسلحو "النصرة" في المربع الأخير، ينتظرون إنجاز آلية الاتفاق ولوجستيته لينقلوا مع آلاف من المدنيين يريدون المغادرة. ولحماية التنفيذ لم تعلن الساعة الصفر لبدء العملية، وإن كانت كل المؤشرات تدل على أنها اقتربت، لكنها ليست الليلة ولا حتى فجراً. وعلى الأرجح فإنّها ستكون قبل الانتقال إلى ميدانيات القاع ورأس بعلبك، حيث كل الاستعدادت جارية. الجيش اللبناني في أعلى درجات الجهوزية، لكن مسألة الساعة الصفر ليست للتداول، بل هي من الأسرار العسكرية المنطلقة من ظروف المعركة.

الميادين

إقتحم الاحتلال الاسرائيلي شركة بال ميديا التي تتعامل معها الميادين وقنوات أخرى في الضفة، قوات الاحتلال قامت بتحطيم الأبواب داخل شركة البث في شارع الإرسال.

الجزيرة

جددت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني التأكيد على التزام بلادها بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

العربية

قال البيت الأبيض، إنّ الرئيس دونالد ترمب تحدث هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبدالله لبحث التطورات بالمنطقة في الأسبوعين الأخيرين.