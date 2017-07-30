لبنان الحر

جال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعدد من ضباط الجيش اللبناني والقوى الأمنية على المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة.

صوت لبنان

زار وزير الدولة البلجيكي الرئيس السابق لمجلس النواب ووزير الدفاع السابق أندريه فلاهو، يرافقه السفير البلجيكي في لبنان أليكس ليانريتس، رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض في دارته.

radio orient

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس مؤسسة المفتي الشيخ حسن خالد سعد الدين خالد، الذي اطلع دريان على نشاطات المؤسسة.

اذاعة النور

استقبل رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك في مكتبه بمدينة بعلبك، وفداً من التيار الوطني الحر باسم رئيس التيار الوزير جبران باسيل، ممثلاً بالسيدة غادة عساف مسؤولة لجنة العمل الوطني في التيار.

صوت المدى

أكّد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا، أن التيّار الوطنيّ الحرّ سيحاول في المرحلة المقبلة أن يلعب الدور الجامع بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني.