"المستقبل" اندلعت احتجاجات وأعمال شغب في شمال شرق لندن بعد وفاة شاب أسود قبل أسبوع بين يدي الشرطة التي كانت تطارده قرب أحد المحال التجارية. وردة الفعل هذه فجرها ليل الجمعة - السبت عشرات من الشبان أغلبهم من الجالية السمراء، اشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب بعدما قاموا بإغلاق طريق في شمال شرق العاصمة البريطانية. وكان راشان تشارلز (20 عاما) توفي في المستشفى نهاية الأسبوع الماضي، بعدما احتجزه ضابطا شرطة على أرض متجر في حي دالستون بدائرة هاكني اللندنية. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوات تظهر حادثة إلقاء القبض عليه.

"المستقبل" في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي عموماً، وللولايات المتحدة خصوصاً، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن أراضي الولايات المتحدة بكاملها أصبحت في مرمى صواريخ بيونغ يانغ، وذلك في تصريح أتى غداة تجربة جديدة لصاروخ بالستي، حملت واشنطن وسيول على بحث "خيارات رد عسكري" على استفزازات هذا البلد الشرق آسيوي، الذي يشهد نزاعاً تاريخياً مع جيرانه ولا سيّما اليابان وكوريا الجنوبية. ونددت واشنطن وطوكيو وسيول والاتحاد الأوروبي وباريس على الفور بتجربة كوريا الشمالية الثانية لصاروخ بالستي عابر للقارات خلال شهر. وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن عملية إطلاق الصاروخ تمت "بنجاح" تحت إشراف كيم جونغ أون شخصياً.

"المستقبل" أغلق محتجون في فنزويلا الشوارع، أمس، في محاولة أخيرة لمنع التصويت على تشكيل جمعية تأسيسية، يقول معارضو الرئيس نيكولاس مادورو إنها ستتيح له إحكام قبضته على السلطة. وشهدت الدولة الغنية بالنفط والتي تعاني من الركود، احتجاجات على مدى أربعة أشهر ضد مادورو خلفت أكثر من 110 قتلى، في مواجهات مع قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومدافع المياه.