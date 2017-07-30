"المستقبل" في خطوة نحو تكريس الإدارة الذاتية للأكراد في شمال سوريا، بما قد يثير ردود فعل إقليمية ولا سيما من تركيا التي انتقدت أكثر من مرة التسليح العسكري الأميركي لوحدات أكثرها كردية تقاتل "داعش" في الرقة، قال مسؤول كردي إن الإدارة التي يقودها الأكراد ستُجري انتخابات للمجالس المحلية ومجلس لإدارة الإقليم كله. وقال المسؤول الكردي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الانتخابات ستُجرى في أواخر الصيف لاختيار هيئات تدير المجالس المحلية، ثم في تشرين الثاني المقبل لاختيار الهيئات التي تدير مناطق أوسع، ثم في كانون الثاني من السنة المقبلة، لانتخاب أعضاء المجلس الذي يدير الإقليم بكامله.

"المستقبل" في "خطاب العرش" الذي أكّد فيه أن "لا فارق بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب" في المغرب، وجه الملك محمد السادس في الذكرى الـ18 لاعتلائه العرش تحذيراً شديد اللهجة إلى السياسيين والأحزاب المغربية بسبب التقاعس في ملاحقة المشاريع التنموية. وقال: "إذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تُمارس بها السياسة ولا يثق في عدد من السياسين، فماذا بقي للشعب"؟ وأضاف موجهاً كلامه الى المسؤولين: "كفى. اتقوا الله في وطنكم، إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإمّا أن تنسحبوا، فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون".

"المستقبل" أكّد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أنّ بلاده تدين بلا تحفظ جميع الأعمال الإرهابية أياً كان مبررها أو ضحاياها، وتدين كل الدول والجماعات والأفراد التي تمارس الإرهاب أو تتغاضى عنه أو تساعد على تمويله، مشيراً إلى أن جهود المملكة المضاعفة في الحرب على الإرهاب لم تقتصر على الجوانب الأمنية، بل تجاوزتها لمجابهة الفكر المتطرف العنيف.