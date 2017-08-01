لبنان الحر

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ثقته العارمة بالجيش اللبناني، داعياً إلى دعمه بالعتاد.

صوت لبنان

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن الجيش اللبناني يريد منا كل الاحترام والتقدير والدعم، وواجبنا أن نبقى إلى جانبه.

radio orient

التقى رئيس الحكومة سعد الحريري وفداً من مجلس القضاء الأعلى، وتمّ عرض للأوضاع العامة.

اذاعة النور

أكد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، أن الآمال معقودة على سواعد ضباط وأفراد الجيش اللبناني في استكمال تحرير لبنان من العصابات التكفيرية.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل في قصر بعبدا.