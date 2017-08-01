توغّلت قوات عسكرية تركية شمال سوريا باتجاه بلدة عين عرب لكنها لم تصل إليها. وتموضعت دبابات وعربات عسكرية إضافة إلى قطع مدفعية بين أعزاز ومارع، وقامت بقصف قريتي العلقمية وعين دفنة شمال ريف حلب. واعتبر التوغل التركي تحدّياً للولايات المتّحدة بعد إدخال السلاح إلى قوات الحماية الكردية.

أعلن الناطق باسم الخارجية التركية أن تصريحات المبعوث الأميركي للتحالف الدولي بريت ماكغورك تجاه تركيا بأنها استفزازية. وقال ماكغورك إن تركيا شكّلت معبراً لعبور مئات الأجانب إلى سوريا بهدف الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية وأن بلاده تعتبر موقف بعض حلفائها الذين يغضّون الطرف عن إرسال السلاح والمقاتلين إلى المنطقة خاطئاً... وأن "تنظيم القاعدة" استفاد من ذلك وتحوّلت المنطقة إلى معقل للتنظيم الإرهابي و"أننا سنبحث هذا الموضوع مع الأتراك".

هاجم أربعة مسلّحين بعد تفجير انتحاري السفارة العراقية في كابول وقتل الأمن الأفغاني المهاجمين بعد مقتل حارسين في التفجير الانتحاري على مدخل السفارة، وتمّ إخلاء البعثة الدبلوماسية العراقية إلى السفارة المصرية. وأعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

أعلن البيت الأبيض استقالة المدير العام الجديد أنطوني سكاراموتشي الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب قبل عشرة أيام، وأوضح بيان رسمي أن سكاراموتشي غادر منصبه للسماح لكبير موظفي البيت الأبيض الجديد الجنرال جون كيلي ببناء فريقه الخاص. وأُفيد أن كيلي طلب منه أن يتنحّى، واعتبر ترامب أن بعض تصريحات سكاراموتشي للإعلام غير مناسبة.

لوّحت روسيا باتخاذ إجراءات جديدة ضد الولايات المتحدة بعدما طلب من الولايات المتحدة تخفيض 755 موظفاً من بعثاتها الدبلوماسية في روسيا ووضع اليد على ممتلكات للسفارة الأميركية ردّاً على العقوبات الأميركية ضد روسيا.