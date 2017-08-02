الحياة 26/7/2017

واردات الصين من النفط ستتجاوز 400 مليون طن هذه السنة

واصلت أسعار النفط مكاسبها بعدما تعهدت السعودية بتقييد الصادرات اعتباراً من الشهر المقبل، ودعت "أوبك" عدداً من أعضائها إلى زيادة مستوى إلتزامهم بخفوضات الإنتاج للمساعدة في تقليص فائض المعروض ومعالجة الأسعار المتراجعة. كما أشار نائب رئيس مجموعة "سينوبك" الصينية النفطية العملاقة إلى أن واردات البلد من النفط الخام ستتجاوز 400 مليون طن.

البلد 29/7/2017

مؤسس "أمازون" الأغنى بثروة 90.5 مليار دولار

تصدَّر مؤسس موقع أمازون، جيف بيزوس، لائحة أغنياء العالم، بثروة تفوق 90 مليار دولار، مزيحاً بذلك مدير ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس. وساعدت طفرة في أسهم شركة "أمازون"، خلال الآونة الأخيرة، بيزوس، على أن يصبح أغنى رجل على الأرض، وفق ما نقلت "سي أن بي سي". وأفاد موقع "سات سير سات" الفرنسي، بأن ثروة بيزوس بلغت 90.5 مليار دولار. وزادت أسهم شركة "أمازون" بـ 24 في المئة، منذ إدراج بيزوس ضمن لائحة أغنياء العالم، في آذار الفائت.

المستقبل 31/7/2017

"آبل" توقف صناعة آيبود

أعلنت شركة "آبل" إيقاف إنتاج "آيبود نانو" و"آيبود شافل"، مؤكدة بأن المنتجين أزيلا عن موقعها الإلكتروني، ورغم أن الجهازين معروضان للبيع عبر متاجر "آبل" إلا أن الشركة لن تنتج أياً منهما بعد الآن. ولا يزال هنالك منتج أخير يظل صامداً بهذه السلسلة وهو "آيبود توتش"، لكن الخبر ليس صادماً بالأخص بعد إعلان الشركة إيقاف إنتاج جهاز "آيبود كلاسيك" عام 2014، ولأنهما لم تقدم تحديثات على "شافل" أو "نانو" خلال الأعوام الاخيرة.