لبنان الحر

كتب النائب وليد جنبلاط عبر تويتر: كون السلطة القضائية ثالثة في الترتيب فإن إعتبار القضاة موظفون خطأ لذا الأفضل الحفاظ على استقلال صندوقهم.

صوت لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الغطاء السياسي متوافر للجيش من جميع المسؤولين لكي يقوم بواجبه، داعياً القيادة العسكرية إلى إتخاذ المبادرات على الأرض، "وخصوصاً في الضربات الاستباقية لحماية لبنان من الإرهاب، والتي أثبتت فاعليتها".

radio orient

قال رئيس الحكومة سعد الحريري عبر تويتر: الدولة وحدها هي الحل، والجيش اللبناني وحده، هو الجهة المؤتمنة على سلامة الأمن الوطني.

اذاعة النور

هنأ أمين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات في بيان اليوم، "الجيش اللبناني في عيده الـ 72، كما هنأ "الشعب اللبناني الشقيق رئيساً وحكومة وشعباً وأحزاباً وقوى سياسية بهذه المناسبة الوطنية المجيدة".

صوت المدى

أشار النائب ابراهيم كنعان أن عودة النازحين يجب أن تكون في سلم الأولويات لما لذلك من عبء، وتسهيل المجتمع الدولي يجب أن يكون للعودة.