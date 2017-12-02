لبنان الحر

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ إليزابيث ريشارد وبحث معها الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين ​الأمن العام​ و​السفارة الأميركية​.

صوت لبنان

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائب نعمة الله أبي نصر حيث تم البحث في الأوضاع الراهنة.

radio orient

استقبلت النائب ​بهية الحريري​ في مجدليون، سفيرة كندا الجديدة في لبنان إيمانويل لاموريه في زيارة بروتوكولية حيث بحثت معها العلاقات اللبنانية الكندية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما جرى التطرّق إلى الأوضاع في لبنان والمنطقة ووضع المخيمات وموضوع النزوح السوري.

اذاعة النور

استقبل ​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​وزير الداخلية​ ​نهاد المشنوق​ وعرض معه للأوضاع والتطورات الراهنة.

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس وزراء إيطاليا باولو جانتيلوني.