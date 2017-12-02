"الشرق الأوسط" وجّه القضاء الأميركي أمس، إلى مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، تهمة الكذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" في قضية الاتصالات مع روسيا.

"الحياة" قال مسؤول أميركي كبير إنه من المرجّح أن يعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كلمة يلقيها الأربعاء المقبل.

"الحياة" اعتبر وزير الخارجية الأميركي ريكس يترسون أن التكهّنات حول نيّة الرئيس دونالد ترامب إقالته قريباً من منصبه "مضحكة".

"الشرق الأوسط" أعلنت وزارة الدفاع الأميركي أن وزير الدفاع جيمس ماتيس سيصل مصر مساء اليوم حيث سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع والقادة العسكريين.

"الشرق الأوسط" التقى رئيس مجلس الوزراء الليبي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية عزمها مواصلة دعم حكومة الوفاق الليبي، والتعاون معها في القضاء على الإرهاب.

"الحياة" أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس أن الإمبراطور أكيهيتو سيتنازل عن العرش في 30 نيسان 2019 في سابقة لم تشهدها اليابان منذ قرنين.

"الحياة" استخدم البابا فرنسيس اسم "الروهينغا" خلال لقائه في عاصمة بنغلادش دكا 18 لاجئاً ينتمون إلى هذه الأقلية المسلّحة المضطهدة في ميانمار.