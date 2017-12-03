لبنان الحر

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في القاهرة مكافحة الإرهاب وأمن منطقة الشرق الأوسط.

صوت لبنان

وصل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الى زحلة في زيارة راعوية الى ابرشية زحلة والفرزل تستمر لثلاثة ايام.

radio orient

عاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى بيروت آتيا من فرنسا.

اذاعة النور

تمنى السفير المصري في لبنان ​نزيه النجاري​ بعد لقائه وزير الداخلية نهاد المشنوق للبنان الاستقرار والتوازن اللذين يحملانه الى الأفق الذي يستحقه وتتمناه مصر لهذا البلد الشقيق.

صوت المدى

أبدى وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف أمام زواره في دارته في بلدة منيارة ارتياحه للأجواء السياسية السائدة عموما في البلاد.