"الديار" دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب متاهة التحقيق الواسع النطاق، الذي يجريه المدعي العام روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وذلك بعد أن اعترف مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق، بأنه كذب على المحققّين في تلك القضية، في إطار صفقة مع المدعي العام. ففي آخر التطورات شهدت قضية الاتصال بموسكو تطورا لافتا، مع إقرار مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بتهمة الكذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث مثل فلين أمام قاض فيدرالي بواشنطن بعد ظهر الجمعة، بعد وقت قصير من إصدار مكتب المحقق الخاص روبرت مولر قرارا بتوجيه الاتهام إليه لإدلائه بتصريحات كاذبة حول اتصالاته مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك في أواخر كانون الأول الماضي.

"الحياة" يتجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تحقيق أول إنجاز تشريعي خلال عهده، بعد إقرار مجلس الشيوخ قانوناً للإصلاح الضريبي، اعتبره الديموقراطيون "خيانة" جمهورية للطبقة الوسطى في الولايات المتحدة ومكسباً للإثارة والشركات الكبرى. وكتب ترامب على موقع "تويتر" أن هذا المشروع هو أضخم خفض للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الحزب الجمهوري سيعمل الآن مع مجلس النواب الذي أعدّ صيغته الخاصة لمشروع القانون، من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة مع مجلس الشيوخ. وأضاف: "شكراً للجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ على عملكم الشاق والتزامكم، اقتربنا خطوة من تطبيق تخفيضات ضريبية ضخمة للعائلات العاملة في أميركا.