"الديار" قام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بالانقلاب على ثورة الشعب اليمني ضد العدوان السعودي الخليجي على اليمن، وذلك اثر رشوة قدمتها السعودية سراً اليه ووعدته بأن يكون له مركز هام في قيادة اليمن اذا هو انقلب ضد الشعب اليمني والحوثيين وانضمّ الى التحالف السعودي الخليجي. وبالفعل، فقد قام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بالدعوة الى المؤتمر الشعبي الذي يرئسه لمهاجمة الثورة اليمنية وخاصة الحوثيين ويطالب بوقف اطلاق النار وفتح صفحة جديدة مع دول الجوار وهو يقصد اولاً السعودية وبقية دول الخليج.

"الحياة" وصل رئيس الوزراء المصري السابق الفريق أحمد شفيق إلى القاهرة أمس في شكل مفاجئ بعد أن كان أثار جدلاً واسعاً بإعلان عزمه الترشح في الإنتخابات الرئاسية المقررة في غضون أشهر، قبل أن يطل على شاشة قناة "الجزيرة" القطرية مدعياً منع سلطات الإمارات سفره إلى الخارج. وكما أحاط سفره إلى الإمارات في تموز 2012، عقب خسارته الإنتخابية الرئاسية أمام الرئيس المعزول محمد مرسي، بغموض وشائعات استمرت نحو عام كامل. أراد لعودته إلى مصر بعد أكثر من 5 سنوات ألا تخلو من الإثارة، فزعمت محاميته أن السلطات الإماراتية أوقفته وأن الاتصالات به انقطعت، وتم ترحيله إلى القاهرة.