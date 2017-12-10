لبنان الحر

لفت النائب ​هادي حبيش​، إلى أنّ "الإستقرار السياسي والأمني ينعكس على الإستقرار الإجتماعي، والشعب اللبناني قوي وهو برهن دائماً قدرته على تجاوز الأزمات والصعاب".

صوت لبنان

زار ​وزير السياحة ​​أواديس كيدانيان، ​رئيس تيار المرده النائب ​سليمان فرنجيه​ في دارته في ​بنشعي ​حيث بحث في مجمل التطورات والأوضاع الراهنة.

radio orient

أكد الرئيس سعد الحريري أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين وستبقى بيروت إلى جانب الحق وأصحاب القضية والأرض.

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ السفير الفلسطيني في ​لبنان​​ أشرف دبور​ .

صوت المدى

أكد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، دعم لبنان للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مقدسة، وأشار أن اليوم أكثر من أي وقت مضى، لا بد من التضامن مع ​الشعب الفلسطيني​ ومع القدس التي تحتضن معالم الأديان السماوية.