The Wahington Post

في زيارته إلى سوريا، بوتين يترك الباب مفتوحًا لاستمرار الوجود العسكري

فاجأ الرئيس بوتين الجيوش الروسية في سوريا بأول زيارة له إلى قاعدة جوية روسية في سوريا قبل أن ينتقل لمناقشة الروابط الثنائية بين القاهرة وأنقرة. وقد أعلن بوتين خلال هذه الزيارة انسحاب الجيوش الروسية من سوريا . يُذكَر ‌أن التدخل الروسي في سوريا قد أظهر قوة روسيا من حيث الطائرات الجديدة، والطوافات، والسفن الحربية والصواريخ.

روسيا اليوم

وزيرة الدفاع الفرنسية: نصف طائراتنا الحربية غير جاهزة للطيران

اعتبرت وزيرة الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي، اليوم الاثنين، أن القدرة التشغيلية للطائرات والمروحيات التابعة للقوات الجوية الفرنسية "غير كافية" وينبغي تعزيزها. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزيرة بارلي قولها خلال زيارتها لقاعدة تابعة للقوات الجوية بالقرب من بلدة إفرو: "في الوقت الحاضر، أقل من نصف الطائرات التابعة للقوات المسلحة الفرنسية فقط في وضع يسمح لها بالطيران". وأضافت بارلي: "الجاهزية التشغيلية لمعدات طيراننا في العمليات العسكرية الخارجية بلغت 80 %، بينما في القواعد العسكرية في باريس لا تتعدى الـ 30 %". وأضافت بارلي: "في السنوات القليلة الماضية لم تعزز جاهزية معدات الطيران على الرغم من أن ميزانيتها ارتفعت بنسبة 25٪ في خمس سنوات، بما يعادل 4 مليارات دولار". وتطرقت بارلي في حديثها، إلى الزيادة في تكلفة ساعة الطيران، وقالت: "بالنسبة لطائرات الهليكوبتر كاراكال، ارتفعت تكلفة ساعة الطيران من 19 ألف يورو في العام 2012، إلى 34 ألف يورو في العام 2016، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 81% عن التكلفة السابقة".

صحافة العدو الإسرائيلي

Ynet

بوتين: إن قرار الولايات المتحدة بشأن القدس يزعزع الشرق الأوسط

تتفق روسيا وتركيا أن قرار الولايات المتحدة باعتراف القدس كعاصمة لإسرائيل يزعزع الشرق الأوسط، بحسب الرئيس بوتين. بالإضافة إلى ذلك، فقد صرّح بوتين أن روسيا تأمل توقيع اتفاقيات دفاعية مع تركيا في المستقبل القريب.