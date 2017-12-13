الشرق الأوسط

7 /12/ 2017

المحللون يرفعون توقعاتهم 3 دولارات لـــــ "برنت" في 2018 ودولارين للخام الأميركي

أظهر استطلاع لــــ "رويترز"، أن محللي النفط رفعوا توقعاتهم لسعر الخام في العام المقبل بعد اتفاق كبار المنتجين على تمديد تخفيضات الإنتاج. وقال محللون إن أسعار النفط ستجد دعماً أيضاً في التوترات السياسية بالسعودية، وتعطل الإنتاج في ليبيا ونيجيريا والركود الإقتصادي في فنزويلا الذي تسبب في انخفاض إنتاج الخام. ومددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا في الأسبوع الماضي اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام المقبل لتصريف التخمة المستمرة في المعروض. ولمحت المنظمة إلى أنها قد تنهي الإتفاق قبل موعده إذا شهدت السوق ارتفاعات محمومة وزادت الأسعار أكثر بكثير من المطلوب.

7 /12/ 2017

ماذا أظهرت لنا بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية؟

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة، مع استبعاد الإحتياطي البترولي الإستراتيجي، هبطت الأسبوع الماضي إلى 448.1 مليون برميل، وهي أدنى مستويات أسبوعية منذ تشرين الأول عام 2015. وأشارت إلى أن المصافي الأميركية لا تزال تكرر النفط بصورة جنونية، حيث ظلت معدلات التكرير مرتفعة للأسبوع السابع على التوالي واقتربت من معدلاتها قبل إعصار هارفي الذي أضر كثيراً بالمصافي الأميركية في خليج المكسيك. وإنتاج النفط الخام الأميركي لا يزال متواصل، حتى وإن كانت معدلات الإرتفاع ليست كبيرة.

8 /12/ 2017

صندوق النقد يخشى "توريط" الصين اقتصاد العالم في أزمة جديدة

حذر صندوق النقد الدولي من أن حرص الصين على الحفاظ على معدلات نمو قوية يقودها صوب سياسات تمويلية غير راشدة قد تعرضها لمخاطر مالية. وعلقت صحيفة الـ"غارديان" على تقرير الصندوق الذي صدر فجر أمس بقولها أن المؤسسة الدولية تخشى من أن تصبح الصين مصدر لأزمة مالية عالمية جديدة، وإن ذلك دفعها لتوجيه "تحذير شديد اللهجة" من نمو الإعتماد على الإستدانة. ومن أبرز المخاطر التي سلط عليها الصندوق الضوء هو ميل السلطات الصينية لحماية كثير من الشركات العاملة من الإفلاس والخروج من السوق، خصوصاً المملوكة بدافع الحفاظ على معدلات النمو والتوظيف، وهو ما أدى الى ارتفاع مديونيات الشركات، والمؤسسة الدولية، مهدداً بذلك للإستقرار المالي. كما تعرض الصندوق الى التدخلات التي تجري من السلطات بصورة مختلفة وتزيد من المخاطر المالية لتعارضها مع آليات السوق، مثل التدخلات لاستقرار أسواق الأسهم والسندات في أوقات التذبذب، والتوقعات بأن الحكومة ستساند الديون التي تطرحها الشركات المملوكة لها.

9 /12/ 2017

اتفاق تاريخي بين اليابان وأوروبا لتعزيز الإنفتاح التجاري

توصل الإتحاد الأوروبي واليابان إلى اتفاقية واسعة النطاق للتجارة الحرة، سيتم بمقتضاها إلغاء أغلبية الرسوم الجمركية على حركة التجارة بين الجانبين، والتي تكلف الشركات الأوروبية نحو مليار يورو سنوياً.

واعتبرت وكالة الأنباء الألمانية، أن هذا الإتفاق سيمثل تحدياً للسياسات التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترمب. وستصبح الإتفاقية اليابانية الأوروبية أكبر اتفاق ثنائي للتجارة الحرة في تاريخ الإتحاد الأوروبي، وستؤدي إلى قيام سوق مشتركة تضم 638 مليون شخص وتمثل نحو 28 في المائة من إجمالي الإقتصاد العالمي.

ويسعى الإتحاد الأوروبي عبر الإتفاق للوصول إلى اليابان التي تعد أغنى سوق في العالم، في حين تأمل اليابان بإنعاش اقتصادها الذي لم يحقق نمواً ملموساً منذ أكثر من عقد. وتأمل اليابان كذلك باستغلال الفرصة بعد فشل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تضم 12 دولة.

12 /12/ 2017

30 مصرفاً عالمياً تشكل خطراً محتملاً على النظام المالي الدولي

أصدر مجلس الإستقرار المالي العالمي قائمة جديدة تضم 30 مصرفاً دولياً مطلوباً منها زيادة رساميلها الخاصة، لأن أحجام تلك المصارف كبيرة إلى درجة أنها تشكل تهديداً للنظام المالي الدولي، إذا ما تعثرت. على صعيد متصل، أصدرت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندارداند بورز" تقريراً أكدت فيه أن بعض المصارف العالمية الكبيرة زاد حجمها من مرتين إلى 4 مرات في 10سنوات، أي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، وإفلاس بنك "ليمان براذرز". فقد سادت مقولة خلال الأزمة مفادها أن هذا البنك أو ذاك "أكبر من أن يقع" أو "أكبر من أن يترك إلى مصيره في الإفلاس"، في إشارة إلى المخاطر النظامية التي يسببها سقوط بنك كبير ليس على النظام المالي وحسب، بل إن خطر التأثير السلبي قد يصل إلى الإقتصاد عموماً في بلد البنك والعالم أيضاً، بالنظر إلى الإمتدادات الدولية المترامية الأطراف للبنوك العابرة للقارات. وتجدر الإشارة الى أن أصول أكبر 10 مصارف عالمية تبلغ حالياً نحو 28 تريليون دولار، تشكل منها أصول البنوك الصينية في القائمة وعددها 5، ما نسبته 53 في المائة. وفي ذلك دلالة على أن بنوك الصين باتت حجر الزاوية في النظام المالي العالمي.