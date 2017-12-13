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لبنان الحر
رأى النائب أحمد كرامي، أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقد من خلال ارتجاله قرار نقل السفارة الأميركية إلى فلسطين، وتهويد القدس كاملة تالياً، أنّه يقدّم هدية لإسرائيل في عيد ميلادها السبعين، ولكنّه قدّم لها في الواقع هدية متفجّرة، لأنّ تهويد القدس لا يمرّ بسلام لدى الشعوب العربية.
صوت لبنان
أعلن الوزيرعلي قانصو أنه "تبيّن أنّ زيارة الخزعلي حصلت قبل بيان الحكومة، وقد تمّ تضخيمها بمقدار كبير جداً، فلا يتذرعَنّ أحد ببعض حوادث تَمّت خارج الموضوع"، وشدّد على أنّ التظاهر "حق كَفله الدستور في أي بقعة من بقاع لبنان لكن تحت سقف القوانين دائماً، فلا يجوز الخروج عن القوانين في أي تظاهرة أو تجمّع أو اعتصام".
radio orient
انتقد النائب قاسم هاشم، السياسة الارتجالية التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى أنّه من خلال قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إنّما يضع زيتاً على نار المنطقة.
اذاعة النور
انتقد النائب أنطوان سعد، "الخفّة التي تعاطى بها ترامب مع ملفّ القدس"، من خلال إفصاحه عن نيته نقل السفارة الأميركية إلى القدس، مشيراً إلى أنه ليس بوسع أيّ رئيس أميركي أن يكسر إرادة شعوب المنطقة، وإرادة أهل القدس الأصليين.
صوت المدى
اعتبر النائب نبيل نقولا، أنّ "نقل السفارة الأميركية إلى القدس هو خطوة لا يجب أن يستهان بها"، مشيراً إلى أن "واشنطن بذلك تهوّد المدينة التي لها مكانة مقدّسة لدى المسلمين والمسيحيين، وهذا الأمر لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام".