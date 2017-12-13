لبنان الحر

رأى النائب ​أحمد كرامي​، أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ اعتقد من خلال ارتجاله قرار نقل ​السفارة الأميركية​ إلى ​فلسطين​، وتهويد ​القدس​ كاملة تالياً، أنّه يقدّم هدية لإسرائيل​ في عيد ميلادها السبعين، ولكنّه قدّم لها في الواقع هدية متفجّرة، لأنّ تهويد القدس لا يمرّ بسلام لدى ​الشعوب العربية.​

صوت لبنان

أعلن الوزير​علي قانصو​ أنه "تبيّن أنّ زيارة الخزعلي حصلت قبل بيان الحكومة، وقد تمّ تضخيمها بمقدار كبير جداً، فلا يتذرعَنّ أحد ببعض حوادث تَمّت خارج الموضوع"، وشدّد على أنّ التظاهر "حق كَفله ​الدستور​ في أي بقعة من بقاع لبنان لكن تحت سقف القوانين دائماً، فلا يجوز الخروج عن القوانين في أي تظاهرة أو تجمّع أو اعتصام".

radio orient

انتقد النائب ​قاسم هاشم​، السياسة​ الارتجالية التي يمارسها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب،​ مشيراً إلى أنّه من خلال قراره الاعتراف بالقدس​ عاصمة لإسرائيل​ إنّما يضع زيتاً على نار المنطقة.

اذاعة النور

انتقد النائب ​أنطوان سعد​، "الخفّة التي تعاطى بها ترامب مع ملفّ ​القدس​"، من خلال إفصاحه عن نيته نقل ​السفارة الأميركية​ إلى القدس، مشيراً إلى أنه ليس بوسع أيّ رئيس أميركي أن يكسر إرادة شعوب المنطقة، وإرادة أهل القدس الأصليين.

صوت المدى

اعتبر النائب ​نبيل نقولا​، أنّ "نقل ​السفارة الأميركية​ إلى ​القدس​ هو خطوة لا يجب أن يستهان بها"، مشيراً إلى أن "واشنطن​ بذلك تهوّد المدينة التي لها مكانة مقدّسة لدى المسلمين والمسيحيين، وهذا الأمر لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام".