"الشرق الأوسط" حددت فرنسا 150 إلى 200 "صيرفي خفي" يتولون تمويل تنظيم داعش في لبنان وتركيا بحسب ما أعلن أمس الجهاز المكلف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة الداخلية الفرنسية.

"النهار" عشية القمة التي من المقرر أن تعقدها منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول اليوم، انتقدت تركيا ما قالت أنه رد فعل عربي ضعيف على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، ورأت أن بعض الدول العربية تخشى إغضاب واشنطن.

"اللواء" وقعّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس مرسوم ميزانية الدفاع الضخمة البالغة نحو 700 مليار دولار.

"اللواء" أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي أن ايران تحترم بالكامل الاتفاق الدولي الذي أبرمته في 2015 حول برنامجها النووي.