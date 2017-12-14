ركزت مراكز الأبحاث والدراسات على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة إٍسرائيل.

مركز بيو للأبحاث: ركز على الدور المركزي الذي قام ويقوم به نائب الرئيس الأميركي مايك بينس في هذا القرار لما يمثله من مصالح وقوى تقف على رأسها التيارات الدينية المتشددة وتجمع الكنائس الإنجيلية الذي يميل لتفسير الكتاب المقدس وفق رواية توازي المزاعم الإسرائيلية.

يومية بوليتيكو: نقلت عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن بينس كان أحد إن لم يكن أكثر أفراد الحضور حماسة لدفع الرئيس لاتخاذ قرار الاعتراف بالقدس كعاصمة، وكذلك التعهد بنقل مقر السفارة الأميركية إليها.

مجلس العلاقات الخارجية: حذر من أن القرار سيضاعف منسوب التوتر ويؤدي لإشعال العنف في ظرف نشهد فيه توترات وعنف في العالم أكثر ما لنا قدرة على تحمله.

نيويورك تايمز: أشارت إلى أن السفراء الأميركيين السابقين لدى تل أبيب وعددهم أحد عشر سفيراً بادروا إلى الاتصال بالصحيفة للإعراب عن معارضتهم لقرار الرئيس ترامب باستثناء اثنين هما أوغدن ريد الذي كان سفيراً في عهد الرئيس أيزنهاور. وإدوارد ووكر الابن الذي عمل سفيراً من عام 1997 إلى 1999 في عهد الرئيس كلينتون.

نشرة ذي أميركان كونسيرفاتيف: نقلت عن مصدر رفيع في البنتاغون على إطلاع بتفاصيل ما جرى، أن ترامب أنصت للتحفظات المطروحة وخاصة العزلة التي ستفرض على الولايات المتحدة من حلفائها الدوليين، إلا أنه أصر على المضي بقراره على الرغم من الصعوبات الناجمة عنه.