لبنان الحر

اعتبر وزير الدولة لشؤون التخطيط ​ميشال فرعون​، أن "ملف ​النفط​ بات أولوية لدى ​الحكومة​ و​مجلس النواب​، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه"، مؤكداً أن موضوع النفط "مهمّ للبنان​، لكنه في الوقت نفسه مسؤولية سياسية، معطوفة على نواحٍ تقنية وقانونية، والحكومة قادرة على المضيّ في هذا الملف، وأن تتخذ الإجراءات المرتبطة بهذه القضية الحيوية بكل وضوح وشفافية".

صوت لبنان

لفت النائب ​عماد الحوت​، إلى أن "جلسة ​اللجان المشتركة​ رافقها بعض اللغط حول النصاب، لكن النصاب كان مؤمّناً، بدليل تشكيل اللجان الثلاث".

radio orient

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ أنه "بحثتُ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في مشروع ​الموازنة​ العامة للدولة لسنة 2018، وسيبدأ ​مجلس الوزراء​ درسها قبل نهاية هذه السنة"، مشيراً إلى "أنه إذا ما سارت الأمور بنحو جيّد فإننا مع بداية السنة المقبلة نكون قد أنجزناها وأحَلناها إلى ​المجلس النيابي​ للبدء في مناقشتها".

اذاعة النور

أكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح "أنّ القمة ​المسيحية​ - الإسلامية التي ستنعقد غداً في ​بكركي​ ستتناول موضوع ​القدس​، واتخاذ موقف موَحّد في شأنها".

صوت المدى

أشار ​مصطفى علوش​ إلى أن "رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ربما سيكشف ما حصل معه في ​السعودية​ وعن الظروف الداخلية التي رافقت وجوده في ​الرياض​".