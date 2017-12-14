قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون إلى مجلس النواب الدوما يتضمن اتفاقية توسيع قاعدة طرطوس البحرية واعتبر الأميرال المتقاعد فيكتور كرافينشنكو أن التوسيع سيجعل من مركز الدعم اللوجستي في طرطوس قاعدة واسعة النطاق، ما يعزز القدرات العملياتية للأسطول الروسي ومواقع موسكو في البحر المتوسط عموماً.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنه من المفاجئ قليلاً أن تنسب روسيا إلى نفسها الانتصار على داعش. واعتبر أن الرئيس الأسد والروس والإيرانيين وصلوا متأخرين إلى هذه الحرب ضد داعش ولا يجب أن يمدحوا أنفسهم عن أعمال لم يقوموا بها.

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أهمية وجود خارطة طريق للسلام تتضمن انتخابات تسهم بتصويت من الخارج لأولئك الذين فروا من الصراع السوري.

قالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن أي إعلان سابق لأوانه عن النصر على داعش يعقبه فشل في تدعيم المكاسب العسكرية واستقرار وتهيئة الظروف التي تحول دون ظهور الإرهابيين. وقال مسؤولون أميركيون إن الرئيس الروسي يريد بعد أن حول الدفة لصالح الرئيس بشار الأسد المساعدة، في التوسط في اتفاق سلام.

رفضت الخارجية الروسية ذرائع التحالف الدولي للإبقاء على قوات في سوريا، مشددة على أن ذلك ينتهك السيادة السورية. وقالت الناطقة ماريا زاخاروفا إنّ العسكريين الروس سيقطعون الطريق على الإرهابيين عند الضرورة.

أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن سحب جزء من القوات الروسية من سوريا كان واضحاً لجهة الإبقاء على قاعدتي حميميم وطرطوس. واتهم بيسكوف الولايات المتحدة بمحاولات سرقة النصر على داعش من خلال الإعلان على لسان الرئيس دونالد ترامب الانتصار على داعش بعد إعلان بوتين.

أعلنت القمة الإسلامية في اسطنبول أن القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، واستنكر القرار الأميركي بحق القدس. واعتبرت القمة أنه لم يعد من الممكن أن تكون الولايات المتحدة وسيطاً بين إسرائيل والفلسطينيين وأكدت رفضها القرار الأحادي غير القانوني وغير المسؤول للرئيس الأميركي دونالد ترامب واعتبرته باطلاً ولاغياً.

عقد في سان كلو الفرنسية قمة شارك فيها زعماء أوروبيين وأفارقة من أجل تسريع إنشاء قوة الساحل. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن هدف الاجتماع هو زيادة التعبئة لصالح دول الساحل الخمس على الصعد العسكرية والسياسية المالية، وأعلن الرئيس الفرنسي أن السعودية ستقدم مئة مليون دولار والإمارات العربية مبلغ ثلاثين مليون دولار.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب موازنة الدفاع السنة المالية المقبلة والتي تبلغ 700 مليار دولار وقال ترامب إنه بتوقيع الموازنة نسرع في استعادة القوة العسكرية للولايات المتحدة الأميركية بالكامل، وإن القانون سيرفع مستوى جاهزيتنا وسيحدّث قواتنا وسيساعد في تدعيم عسكريينا بأدوات يحتاجون إليها للقتال والفوز.