تواصلت في جنيف المحادثات بين الموفد الدولي ستيفان ديمستورا والوفد الحكومي السوري برئاسة بشار الجعفري من جهة وبين ديمستورا ووفد المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري. وتمسك الوفد الحكومي برأيه لجهة عدم التفاوض مع المعارضة مباشرة ما دامت الأخيرة لم تسحب بيان الرياض الذي يرفض وجود دور للرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية. ونفى الناطق باسم وفد المعارضة يحيى العريضي ما تردد بأن المبعوث الأممي طلب تجميد طلب مغادرة الأسد.

تمكنت القوات السورية من تطهير عدد من المباني في حي التضامن الملاصق لدمشق وتسلل مسلحون من داعش ومن فصائل أخرى إلى عشرة كتل سكنية من بينهم اليرموك. ودارت معارك سقط فيها العديد من القتلى قبل استعادة تلك المباني.

قال مندوب البرلمان الروسي لشؤون سوريا ديمتري بليك إن السفن الحربية الروسية المرابطة قبالة الساحل السوري ستبقى متمركزة هناك إلى أجل غير مسمى. وأوضح أن الحضور البحري الروسي في سوريا يمثل جبهة روسيا لمواجهة الإرهاب الدولي، ولا يمكن استثناء محاولة تهريب داعش وعناصره عبر الساحل حيث سيصطدم بسفننا ووسائل دفاعنا البحرية. وهاجم بيليك بعنف الولايات المتحدة مشيراً إلى أن التحالف الدولي يغطي نشاط الإرهابيين ويحاول تلميعهم بتسميات مختلفة، وهذا أصبح أمراً معتاداً، وقال إذا سحبنا سفننا سيسعى التحالف الدولي إلى إرسال الإرهابيين على متن سفن مستأجرة.