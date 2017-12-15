لبنان الحر

استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية ​فؤاد السنيورة​ ​سفير فلسطين​ في لبنان أشرف دبور​، وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع الراهنة.

صوت لبنان

نوّه ​محافظ النبطية​ القاضي ​محمود المولى بدور ​الأجهزة الأمنية​ والعسكرية في الجنوب، وأكّد للمواطنين أن "الأجهزة الأمنية هي العين الساهرة على أمنهم من أجل أن ينعموا بالطمأنينة".

radio orient

التقى أمين عام تيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​ وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس،​ وتمّ البحث في آخر التطورات والمستجدات.

اذاعة النور

أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أنّ قوة لبنان تكمن في فعالية أبنائه ودورهم وتمسكهم بسلمهم الأهلي.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفير لبنان المعين في عمّان ألبير سماحة.