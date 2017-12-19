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لبنان الحر
أشار رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمة له خلال مؤتمر منع التطرف العنيف خلال التعليم إلى أنه "طلبت أن تكون المعايير وثيقة وطنية"، مؤكداً أن "العنف مرفوض من كل الأفرقاء ولكن هناك عنف في العالم، وهذا الموضوع بحاجة إلى ثقافة وحل علمي".
صوت لبنان
أكد الشيخ عفيف النابلسي خلال استقباله وفداً عراقياً من شورى العلماء برئاسة الأمين العام الشيخ يوسف الناصري، أن "الحشد الشعبي هو مفخرة العراقيين وهو صانع أمانهم وسلامهم ووحدتهم، فلولاه لكان الإرهاب هو من يتحكم بواقع العراقيين على نحو مريع، ولكان العبور إلى الدولة والاستقرار مستحيلاً للغاية".
radio orient
لفت وزير التربية والتعليم مروان حمادة إلى أنه "لفتني كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحديث بالأمس عن العنف في سوريا واختصر أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو عدو لي والرئيس السوري بشار الأسد عدو الشعب السوري"، مشيراً إلى أنه "عندما نتفقد المدارس التي تتضمن نازحين سوريين، نشعر بنتيجة العنف الذي مورس حيالهم وبالثورة الكامنة في نفوسهم".
اذاعة النور
لفت النائب غسان مخيبر إلى أن "لبنان متطور جداً بالشيء الذي يتعلق بوجود المرأة في كل مجالات الحياة ما عدا السياسية، من هنا فكرة أن المقاربة الاجتماعية يمكن أن تتغير والثقافة الذكورية ليست حكم على المجتمع"، موضحاً أن حرية الإعلام ليست مثل حرية المرأة، وحماية المرأة من الزواج المبكر ليست مثل حق العمل.
صوت المدى
اعتبر رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق أن "انتصار لبنان على مشروع الفتنة ونشر الفوضى قد تحقق بوحدة الشعب اللبناني مؤكداً "أننا بالوحدة والتلاقي نحصن لبنان ونحمي وحدته وننتصر على كل المآمرات ولا خوف على لبنان ما دام فيه الثلاثية الذهبية جيشٌ وشعبٌ ومقاومة".