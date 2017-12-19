لبنان الحر

أشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في كلمة له خلال مؤتمر منع ​التطرف​ العنيف خلال التعليم إلى أنه "طلبت أن تكون المعايير ​وثيقة​ وطنية"، مؤكداً أن "العنف مرفوض من كل الأفرقاء ولكن هناك عنف في العالم، وهذا الموضوع بحاجة إلى ثقافة وحل علمي".

صوت لبنان

أكد الشيخ ​عفيف النابلسي​ خلال استقباله وفداً عراقياً من شورى العلماء برئاسة الأمين العام الشيخ يوسف الناصري، أن ​"الحشد الشعبي​ هو مفخرة ​العراقيين وهو صانع أمانهم وسلامهم ووحدتهم، فلولاه لكان الإرهاب هو من يتحكم بواقع العراقيين على نحو مريع، ولكان العبور إلى الدولة والاستقرار مستحيلاً للغاية".

radio orient

لفت وزير التربية والتعليم ​مروان حمادة​ إلى أنه "لفتني كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحديث بالأمس عن العنف في ​سوريا​ واختصر أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو عدو لي والرئيس السوري ​بشار الأسد​ عدو ​الشعب السوري​"، مشيراً إلى أنه "عندما نتفقد المدارس التي تتضمن ​نازحين سوريين​، نشعر بنتيجة العنف الذي مورس حيالهم وبالثورة الكامنة في نفوسهم".

اذاعة النور

لفت النائب ​غسان مخيبر​ إلى أن "​لبنان​ متطور جداً بالشيء الذي يتعلق بوجود ​المرأة​ في كل مجالات الحياة ما عدا السياسية​، من هنا فكرة أن المقاربة الاجتماعية يمكن أن تتغير و​الثقافة​ الذكورية ليست حكم على المجتمع"، موضحاً أن ​حرية الإعلام​ ليست مثل حرية المرأة، وحماية المرأة من ​الزواج​ المبكر ليست مثل حق العمل.

صوت المدى

اعتبر رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق أن "انتصار ​لبنان​ على مشروع الفتنة ونشر الفوضى قد تحقق بوحدة ​الشعب اللبناني​ مؤكداً "أننا بالوحدة والتلاقي نحصن لبنان ونحمي وحدته وننتصر على كل المآمرات ولا خوف على لبنان ما دام فيه الثلاثية الذهبية جيشٌ وشعبٌ ومقاومة".