لبنان الحر

يشارك فخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ واللبنانية الأولى قبل ظهر الإثنين المقبل في القداس الاحتفالي الذي يقام في الصرح البطريركي في بكركي لمناسبة عيد ​الميلاد​ المجيد والذي يترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أن يسبق القداس خلوة متوقعة بين الرئيس والبطريرك تتناول الأوضاع العامة في البلاد.

صوت لبنان

أكد ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، في كلمة له خلال الإحتفال الميلادي لـ500 طفل من مختلف المؤسسات الإجتماعية في ​بكركي​، أن "بكركي اليوم فخورة والمحبة اليوم بيننا، وهي ولدت مع ​المسيح​ في العالم أجمع، ونحن اليوم نعيشها معكم"، محيياً "مؤسسة إيناس أبوعياش التي نظمت هذا الاحتفال، ونعكس الآية التي تقول وراء كل رجل عظيم إمرأة أعظم، لنقول وراء كل إمرأة عظيمة رجل أعظم".

radio orient

نوه وزير الدولة لشؤون المرأة ​جان أوغاسابيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـموقف ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، عن الحريات، قائلاً "كل التقدير لموقف البطريرك الراعي عن الحريات فحرية الرأي والتعبير سمة من سمات ​لبنان​، وأي مس بها يهدد بتغيير هوية وطننا".

اذاعة النور

أشار نائب الأمين العام لـ​حزب الله​ سماحة ​الشيخ نعيم قاسم​ إلى أن إسرائيل هي خطر حقيقي على المستوى الإقليمي والدولي، هي ليست خطراً على فلسطين فقط وليست محتلة للأرض الفلسطينية فقط، هي تريد متكأً في فلسطين لتسيطر على المنطقة بأسرها وتتحكم بمقدرات دولية لمصلحتها.

صوت المدى

لفت وزير الطاقة ​سيزار أبي خليل​ إلى أنه "بعد اللقاء بين موظفي ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ تم الاتفاق على استئناف أعمال الصيانة والتصليحات". ولفت أبي خليل "أننا لا نرضى أن يكون هناك إجحاف في حقّ عمال ومستخدمي شركة كهرباء لبنان".