"الحياة" تشهد دول عدة، أوروبية وآسيوية، "تعبئة" أمنية واسعة لتأمين أعياد الميلاد تحسباً لهجمات قد يشنها متطرفون على المصلين أو دور العبادة أو المحتفلين بهذه المناسبة. لكنّ هذه الأجواء الأمنية لم تمنع بعض اللفتات، وعلى رأسها عودة "بيغ بن" إلى الحياة لساعات قُرعت خلالها أجراسها إيذاناً بالاحتفالات. فبعد أشهر من الصمت، قُرعت أمس أجراس ساعة "بيغ بن" لمناسبة الاحتفالات بالميلاد والعام الجديد.

"الحياة" اعتقل عملاء من مكتب التحقيقات الفيديرالية (أف بي آي) عنصراً سابقاً في سلاح مشاة البحرية الأميركية (مارينز) يدعى إيفيريت آرون جيمسون بتهمة التخطيط لشن اعتداء مستوحى من تنظيم "داعش" في عيد الميلاد على معلم سياحي كبير في سان فرانسيسكو. وقد يعرّض ذلك جيمسون لعقوبة السجن عشرين سنة. وصرح وزير العدل جيف سيشنز أن "قواتنا الأمنية أحبطت مجدداً مؤامرة كانت ستستهدف الأميركيين".

"الحياة" دانت موسكو قرار واشنطن تزويد أوكرانيا "قدرات دفاعية متقدمة"، وحذرت من إمكان أن يؤدي ذلك إلى "حمّام دم جديد" في شرق هذا البلد، حيث أدى نزاع مندلع منذ العام 2014 بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص. ورداً على إعلان الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أن "الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا قدرات دفاعية معززة، لمساعدتها في بناء دفاعها على المدى البعيد، والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وحماية نفسها من أي اعتداء في المستقبل"، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "الأسلحة الأميركية قد تؤدي إلى ضحايا جدد في جارتنا أوكرانيا".

"الحياة" أظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين ارتفاع حجم التجارة مع كوريا الشمالية إلى 388 مليون دولار في تشرين الثاني الماضي، لكنها ما زالت أدنى كثيراً من حجمها العام الماضي (613.2 مليون دولار)، في وقت تواصل العقوبات الدولية الصارمة إبطاء النشاط التجاري مع جارتها. وأوضحت البيانات أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اشترت سلعاً قيمتها 100.18 مليون دولار من كوريا الشمالية في تشرين الثاني، بزيادة عن تشرين الأول عندما اشترت سلعاً بقيمة 90.75 مليون دولار.