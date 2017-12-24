"الحياة" تضاربت الأنباء في شأن إرسال تعزيزات عسكرية من قوات "الحشد الشعبي" إلى الحدود مع سورية، وفيما أكد قادة في "الحشد" إرسال التعزيزات بعد هجمات متواصلة يشنها تنظيم "داعش" على القوات المنتشرة هناك، نفت "خلية الإعلام الحربي" ذلك، وإنْ أكدت حدوث "مناوشات بين الحين والآخر" بسبب سيطرة التنظيم على جزء من الحدود في الجانب السوري.

"الحياة" بدأت الأمم المتحدة نقل لاجئين أفارقة من ليبيا إلى إيطاليا مباشرة، في إطار خطة إجلاء يتوقع أن تشمل حوالى 10 آلاف من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا خلال عام 2018. وأتت عملية الإجلاء الأولى من نوعها والتي نفذت تحت إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في ظل انتقادات لطريقة تعامل البحرية الليبية مع اللاجئين، إضافة إلى الظروف السيئة التي يعانونها في مخيمات احتجاز على الأراضي الليبية.

"الحياة" طالب أكبر أحزاب المعارضة في السودان أمس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاعتذار للسودانيين عن "الإرث السيئ" للدولة العثمانية وما سببته من أذى في السودان. أتى ذلك قبل ساعات من وصول أردوغان الخرطومَ اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من نظيره عمر البشير.

"الحياة" أكّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن التحدّي المقبل بعد الانتصار على تنظيم "داعش" "أمني واستخباراتي". ودعا في كلمة خلال المؤتمر الأول لجهاز الأمن الوطني أمس، إلى "استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة والتفوق على العدو بمراحل في هذا الجانب". وشدّد العبادي على ضرورة الحفاظ على وحدة العراقيين التي ساهمت في الانتصار على هذا التنظيم داعياً إلى عدم "تضييع النصر بغفلة هنا أو هناك".