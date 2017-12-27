الحياة

20/12/2017

الموازنة السعودية: استمرار الإنفاق بقوة وإشادة بخفض العجز

أقر مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وقال "تم إطلاق 12 برنامج لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في توزيع القاعدة الإقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق"، مشيداً بما "تحقق من خفض في عجز الموازنة للعام المالي الحالي، بنسبة تجاوزت 25 في المئة، مقارنة بالعام المالي الماضي على رغم ارتفاع الإنفاق". وأضاف أن "البرامج الحكومية نجحت في تقليص الاعتماد على النفط، ليصل إلى نسبة 50 في المئة تقريباً" مشيراً إلى أنها "المرة الأولى التي تشارك فيها الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد على حجم الإنفاق الرأسمالي من الموازنة في السنوات السابقة، إضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 في المئة.

20/12/2017

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الصين هذه السنة

رفع البنك الدولي أمس توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لهذه السنة، إلى 6.8 إذا دعم الاستهلاك الفردي والتجارة الخارجية النمو. يذكر أن الأخطار الأساسية التي قد تؤدي إلى خفض التوقعات هي استمرار ارتفاع الإقراض في القطاع غير المالي والضبابية المتعلقة بأسعار المنازل. وأضاف التقرير أن الأخطار الخارجية على الاقتصاد الصيني، تشمل احتمال مواجهة سياسات تجارية أكثر تقييداً في الاقتصادات التقدمية وكذلك التوترات الجيوسياسية.

الشرق الأوسط

22/12/2017

"الذكاء الصناعي" يرفع إيرادات الأعمال 2,9 تريليون دولار خلال 3 سنوات

كشف تقرير صادر عن منظمة "غارتنر" البحثية العالمية، أن "الذكاء الصناعي" سيساهم بشكل كبير في خلق ملايين الوظائف خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في مجال التعليم والقطاع العام، اللذين يتطلبان عدداً كبيراً من العمالة. وأضاف التقرير أن عدد الوظائف التي سيوفرها "الذكاء الصناعي" بحلول عام 2025 سيبلغ مليوني فرصة عمل. وأضاف أنه بحلول عام 2021 سترتفع إيرادات الأعمال التي تعتمد على الذكاء الصناعي بقيمة 2,9 تريليون دولار، وسيوفر 2،6 مليار ساعة عمل، بما يحقق كفاءة في الإنتاجية، ويقلل من تكلفة الإنتاج بشكل كبير. وأضاف أن الذكاء الصناعي سيسهم في زيادة إنتاجية جميع الوظائف المرتبطة به، وسيلغي ملايين من الوظائف ذات المستويات المنخفضة والمتوسطة واستبدال أنظمة تكنولوجية حديثة تعمل بصورة أوتوماتيكية وبحرفية ودقة عالية بها.

22/12/2017

الفاو: اضطرابات الشرق الأوسط "تجوّع" شعوبه

دعت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة إلى مزيد من التعاون والتضامن بين دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أجل القضاء على الجوع، الذي يطال نحو 40 مليون شخص بالمنطقة بحسب أرقام رسمية، مشيرة إلى تقديرات أكثر اتساعاً ببلوغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بالمنطقة إلى 2،55 مليون شخص، ومؤكدة أن نحو 2،10 في المائة من سكان المنطقة يعانون من نقص بالتغذية. وركز التقرير بشكل خاص على "فجوة الجوع" الواسعة الناجمة عن التصعيد المتواصل للعنف بين الدول التي تشهد نزاعات، مقارنة بتلك التي لا تشهد مثل هذه النزاعات في المنطقة. وقال التقرير إنه في دول المنطقة المتأثرة بشكل مباشر بالنزاع، فإن 2،27 في المائة من السكان عانوا من الجوع المزمن أو نقص التغذية في الأعوام من 2014 إلى 2016، أي أعلى بست مرات من نسبة عدد السكان الذي يعانون نقص التغذية في الدول التي لا تشهد نزاعات خلال الفترة نفسها، وأضاف التقرير أنه في اليمن أدى العنف إلى احتياج ما بين 70 و80 في المائة من السكان إلى المساعدات الإنسانية.

21/12/2017

صندوق النقد: تحذيرات "بريكست" المتشائمة باتت واقعاً

دافع صندوق النقد الدولي بقوة عن توقعاته "القاتمة" للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن تحذيراته التي أطلقها قبل الاستفتاء على الانفصال (بريكست) باتت الآن "حقيقة واقعة". وقال الصندوق إن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي أكبر خطر على اقتصادها. وأضاف إن النمو الاقتصادي في بريطانيا تراجع بالفعل خلال العام الحالي رغم الازدهار القوي في اقتصاد العالم، وأوضح أن التصويت في الاستفتاء البريطاني على الخروج أضعف الاستهلاك الشخصي. وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الاسترليني بعد الاستفتاء إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، مما أثر على الدخل الحقيقي للأسر والمعيشة واستهلاكها. وأشارت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد أن الشركات تؤخر الاستثمارات حتى تتضح الرؤية أكثر فيما يتعلق بقواعد التجارة في المستقبل، ودعت بريطانيا والاتحاد الأوروبية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية بحلول (آذار)2019.