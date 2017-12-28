لبنان الحر

أشار النائب السابق ​صلاح حنين​، إلى أن المراسيم المختصة بالجيش اللبناني​ توقّع من قبل ​رئيس الجمهورية​ و​رئيس الحكومة​ ووزير الدفاع في حين أن المادة 54 من الدستور تطبق في ما خص مرسوم الأقدمية لـ​ضباط الجيش​، وهي تنص على أنه إضافة إلى ​وزير الدفاع​ المعني المباشر، يجب أن يوقع ​وزير المال​ على المرسوم لأنه يشكل عبئاً مالياً بسبب الترقيات التي ستلي إعطاء الأقدمية.

صوت لبنان

اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب ​سامي الجميل​ أن "لبنان يشهد حالياً بداية عزلة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

radio orient

لفت النائب ​محمد قباني​، إلى حرص رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على أن تبقى العلاقة إيجابية مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وهو ما يعكسه موقف الحريري بأنه لم يدخل في الخلاف الكلامي بين الرئيسين عون وبري.

اذاعة النور

حذّر وزير العدل اللبناني السابق ​أشرف ريفي​، من أن أي تعاون انتخابي بين رئيس الحكومة اللبنانية ​سعد الحريري​ وبين ​التيار الوطني الحر​ و"​حزب الله​"، قد يؤدي لاستنزاف شعبيته وشعبية ​تيار المستقبل​ الذي يتزعمه.

صوت المدى

ذكّر القيادي في التيار "الوطني الحر" الوزير السابق ​ماريو عون​، بأن "العلاقة بين الفرقاء لا تقاس ببعض الاختلافات البسيطة، إنما تقاس بتوافقهما على القضايا الأساسية"، مؤكداً أن "العلاقة بين التيار الحر و​القوات اللبنانية​ خاضعة للتفاهمات الجوهرية التي لا عودة عنها".