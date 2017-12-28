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لبنان الحر
أشار النائب السابق صلاح حنين، إلى أن المراسيم المختصة بالجيش اللبناني توقّع من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع في حين أن المادة 54 من الدستور تطبق في ما خص مرسوم الأقدمية لـضباط الجيش، وهي تنص على أنه إضافة إلى وزير الدفاع المعني المباشر، يجب أن يوقع وزير المال على المرسوم لأنه يشكل عبئاً مالياً بسبب الترقيات التي ستلي إعطاء الأقدمية.
صوت لبنان
اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن "لبنان يشهد حالياً بداية عزلة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
radio orient
لفت النائب محمد قباني، إلى حرص رئيس الحكومة سعد الحريري على أن تبقى العلاقة إيجابية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما يعكسه موقف الحريري بأنه لم يدخل في الخلاف الكلامي بين الرئيسين عون وبري.
اذاعة النور
حذّر وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي، من أن أي تعاون انتخابي بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وبين التيار الوطني الحر و"حزب الله"، قد يؤدي لاستنزاف شعبيته وشعبية تيار المستقبل الذي يتزعمه.
صوت المدى
ذكّر القيادي في التيار "الوطني الحر" الوزير السابق ماريو عون، بأن "العلاقة بين الفرقاء لا تقاس ببعض الاختلافات البسيطة، إنما تقاس بتوافقهما على القضايا الأساسية"، مؤكداً أن "العلاقة بين التيار الحر والقوات اللبنانية خاضعة للتفاهمات الجوهرية التي لا عودة عنها".