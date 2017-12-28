"الحياة" تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم الاقتصاد التونسي وتعزيز التعاون بين البلدين أمنياً، وأعلن منح الحكومة التونسية قروضاً ميسرة لدعم موازنة الدولة.

"الجمهورية" أفاد مسؤولون روس أمس بأن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح بعد انفجار عبوة ناسفة مصنّعة محلياً في أحد المتاجر في مدينة سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا.

"الحياة" قتل 13 مسلحاً من حركة الشباب المتطرفة في غارة جوية أميركية استهدفتهم في جنوب الصومال.

"الحياة" أعلن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيفشل في موقفه المتشدد تجاه إيران، مؤكداً أن طهران الآن الأقوى والأذكى.

"الحياة" ذكرت وزراة الدفاع الأفغانية أن قرابة 50 مسلحاً ينتمون إلى تنظيم "داعش" قتلوا في أحدث عمليات تشنها القوات الحكومية الأفغانية.

"الشرق الأوسط" أكد وزير الدفاع التركي نور الدين حانيكلي، أن بلاده أنهت الاتفاق مع روسيا بشكل كامل على شراء 94 بطارية صواريخ "إس – 400" مقابل 2.5 مليار دولار.