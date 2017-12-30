لبنان الحر

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم مراسيم إدراج أسماء ضباط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية والمديرية العامة لأمن الدولة، على جداول الترقية إلى رتبة أعلى للعام 2018.

صوت لبنان

أكّد الوزير السابق ​زياد بارود​ أن "ما قام به الرئيس ​ميشال عون​ يحمي الضباط في ترقياتهم"، مشيراً إلى أنه "يجب التمييز بين وضع الأسماء والترقية الفعلية".

radio orient

غرّد النائب سمير الجسر عبر تويتر، قائلاً: "تتكرّر زيارات مسؤولي الميليشيات العراقية والسورية المنغمسة في الحرب الأهلية والنزاعات الداخلية في كلا البلدين بشكل سافر واستعراضي".

اذاعة النور

أكّد وزير المال علي حسن خليل أن مفتاح الحل في ملف مرسوم ضباط دورة عون هو العودةُ عن المخالفة الدستورية وإصدار مرسوم حسب الأصول ممهوراً بتوقيع وزير المال إلى جانب التواقيع الأخرى"، لافتاً إلى أننا "بذلك نكون قد عالجنا 95 بالمئة من الأزمة، أما الـ5% الباقية، فيمكن نقاشه.

صوت المدى

طلب ​وزير الداخلية​ والبلديات ​نهاد المشنوق​ من مديرية الإدارات والمجالس المحلية في الوزارة القيام بالتحقيقات اللازمة مع ​بلدية الغبيري​ حول الفيديوهات والصور التي يتمّ تناقلها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لعملية تسميم عدد من ​الكلاب​ في نطاق البلدية المذكورة، وطلب المشنوق إنجاز التحقيقات بسرعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.