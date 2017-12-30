"النهار" حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بأن التحقيق في قضية التدخلات الروسية المحتملة في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت عام 2016 يعكس صورة سيئة عن الولايات المتحدة، وكرّر الرئيس الأميركي أن الاتهامات بالتدخل الروسي اخترعها مسؤولون في الحزب الديمقراطي وهي ذريعة لتبرير هزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية.

"الشرق" قالت مصادر أميركية إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات أجرى مباحثات سرّية على مدار يومين مع مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر وطاقمه الاستراتيجي لمواجهة التمدّد الإيراني في المنطقة.

"الشرق" تجددت التظاهرات في إيران أمس احتجاجاً عل الضائقة الاقتصادية، غداة توقيف عشرات ممن شاركوا في تظاهرات الخميس في مدينة مشهد وهي ثاني أكبر المدن الإيرانية.

"المستقبل" توقّع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمس زيادة عدد المدنيين الأميركيين في سوريا ومن بينهم متعاقدين ودبلوماسيين مع اقتراب انتهاء المعركة ضد "داعش".

"الشرق الأوسط" ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أمس أن أكثر من 40 متمرّداً لقوا حتفهم خلال العمليات الأمنية على مدار الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء البلاد. ألقت قوّات مكافحة الإرهاب في اسطنبول أمس القبض على 40 شخصاً خلال عملية واسعة ضد التنظيم الإرهابي "داعش" في مدينة اسطنبول.

"المستقبل" أفادت قناة "سي أن – أن" الناطقة بالتركية أمس بأن تركيا وروسيا وقّعتا اتفاقاً بخصوص إمداد أنقرة بصواريخ أرض – جو روسية من طراز إس – 400.