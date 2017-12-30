"الشرق الأوسط" انسحب أمس مئات من مقاتلي المعارضة وأفراد عائلاتهم من منطقتي بيت جن وحفر المير في الغوطه الغربية لدمشق.

"الشرق" شهدت محافظة إدلب على مدى اليومين الماضيين تصعيداً عنيفاً من قبل قوات الجيش السوري. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن 66 شخصاً قُتلوا على الأقل بينهم 19 مدنياً جرّاء المعارك العنيفة بين قوات الجيش وفصائل مقاتلة.

"الحياة" أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري وحلفاءه انتهكوا القانون الدولي الإنساني في معركة السيطرة على البوكمال.

"النهار" قُتل تسعة أشخاص في هجوم شنّه مسلّح على كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة أمس، في اعتداء تزامن مع استعدادات الأقباط المصريين للاحتفال بعيد الميلاد بعد تسعة أيام.

"الحياة" استشهد ضابط برتبة عقيد و5 جنود في الجيش المصري من جرّاء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرّعة عسكرية في بئر العبد شمال سيناء.

"الحياة" أكّدت مصادر عن تجدد الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفه حفتر والجماعات المتشدده في بنغازي.

"النهار" تظاهر ألاف الفلسطينيين في شوارع غزة والضفة الغربية المحتلة احتجاجاً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 56 فلسطينياً أصيبوا خلال مواجهات مع جيش العدو الإسرائيلي.