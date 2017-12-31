لبنان الحر

وجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري برقية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أدان فيها الجريمة الإرهابية التي استهدفت كنيسة مار مينا في مدينة حلوان وعبّر عن تضامنه ووقوفه إلى جانب مصر قيادة وحكومة وشعبا.

صوت لبنان

جال وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف عشية عيد رأس السنة على عائلات عدد من شهداء الجيش مطمئناً إلى أوضاع هذه العائلات.

radio orient

شدد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون على الثوابت التي تحتم علينا التفاؤل في تحقيق الانجازات وهي الإيمان بالصيغة اللبنانية والعيش المشترك والجيش.

اذاعة النور

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إحراز تقدم ملموس في العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا لافتاً من ناحية أخرى إلى أن الحوار بين موسكو وواشنطن مهم لإيجاد حلول للتحديات العالمية.

صوت المدى

اقامت هيئة الضبية في التيار الوطني الحر احتفالاً ميلادياً في حضور النائب ابراهيم كنعان الذي نقل تحيات فخامة الرئيس العماد ميشال عون مؤكداً أـن الأيام المقبلة ستكون أفضل مما سبق حتى الإنجاز على الصعد كافة.