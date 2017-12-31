"الحياة" انضمّ طلاب جامعيون في إيران إلى تظاهرات عفويّة أمس، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على الوضع المعيشي في البلاد، وتخللتها صدامات مع أجهزة الأمن، وسط انتشار كثيف للشرطة. وتميّزت التظاهرات أمس ببُعدٍ رمزي، إذ تزامنت مع إحياء السلطات ذكرى "القضاء" على "فتنة 2009"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

"الحياة" على رغم خيبة موسكو إزاء تدهور العلاقات مع واشنطن، حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على توجيه رسائل إيجابية إلى الأميركيين لمناسبة رأس السنة، إذ ضمّن تمنياته إلى نظيره دونالد ترامب حرص روسيا على تعاون براغماتي مع أميركا على رغم اتهامها بانتهاك اتفاقات دولية عبر تزويد اليابان صواريخ.

"الحياة" تسببت موجة البرد غير المسبوقة التي تجتاح جزءاً كبيراً من كندا في إلغاء كثير من النشاطات الترفيهية المتصلة باحتفالات نهاية السنة، بينها حفلات في الهواء الطلق، فضلاً عن مغادرة المتزلجين محطات التزلج المعهودة. ويقول خبراء الأرصاد إن مئات الآلاف من المحتفلين، الذين يقصدون ميدان "تايمز سكوير" في نيويورك مساء اليوم، قد يشهدون ثاني أشد الليالي برودة على الإطلاق.

"الحياة" رفضت موسكو معلومات أفادت بانتهاكها العقوبات الدولية المفروضة على بيونغيانغ، بعد رصد تزويد ناقلات روسية كوريا الشمالية وقوداً في الشهور الأخيرة. تزامن ذلك مع تعهد كوريا الشمالية ألا تتخلّى عن أسلحتها النووية، طالما تتابع الولايات المتحدة وحلفاؤها "ابتزازاً ومناورات حربية" قرب حدودها.

"الحياة" أعلنت السلطات الفرنسية تعبئة ضخمة لقوات الأمن والإغاثة، عشية احتفالات رأس السنة، تحسباً لعمليات إرهابية، فيما أوقفت الشرطة البريطانية رجلاً خامساً، في مخطط مشبوه لشنّ هجوم. وتحتفل فرنسا بالعام الجديد في ظل إنذار أمني، كما حدث العام الماضي إثر هجوم نيس الذي أوقع 86 قتيلاً، وقتل كاهن داخل كنيسته.