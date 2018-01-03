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Published by lebarmy12 on أربعاء, 01/03/2018 - 10:34
Ar
- Trump Threatens to Cut Palestinian Aid; Says Israel Would Have 'Had to Pay' for Jerusalem Recognition
- ترامب يهدد بوقف المساعدات المخصّصة للفلسطينيين ويقول إن إسرائيل سيكون عليها دفع الثمن مقابل الاعتراف بالقدس
- Ahed Tamimi, Palestinian teen who slapped Israeli soldier in video, charged with assault
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- U.S. State Dept.: West Bank Still Regarded as Occupied Territory
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Date:
الأربعاء, يناير 3, 2018