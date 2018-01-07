لبنان الحر

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن ما يحكى عن علاقة صداقة متميزة بين "القوات اللبنانية" و"السعودية" أمر صحيح، وهي مبنية على احترام سياسي متبادل.

صوت لبنان

التقى تيمور جنبلاط، في إطار استقبالاته الأسبوعية في قصر المختارة، وفوداً شعبية وتربوية وعمالية عرضت له قضايا ومطالب انمائية وخدماتية مختلفة.

radio orient

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون، وفداً من لجنة المتابعة لمياومي مؤسسة كهرباء لبنان في صيدا، في حضور رئيس دائرة صيدا سامر عبد الله، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين عبد اللطيف الترياقي، حيث عرض الوفد للحريري أوضاع المياومين.

اذاعة النور

أشار مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله إلى "أهمية الاستقرار السياسي في لبنان، وهو أحد أهم مقومات صناعة الوحدة والقوة في مواجهة المؤامرات.

صوت المدى

أجرى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري اتصالاً بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول، مهنئاً بعيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية.