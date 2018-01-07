"الحياة" أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس استعداده لإجراء محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أو لكن بشروط، معبراً عن الأمل بأن تؤدي المحادثات بين الكوريتين إلى خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية. ويتناقض تصريحاته بشكل حاد مع تصريحاته العدائية حيال الزعيم الكوري الشمالي من التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها بيونغيانغ خلال أشهر ماضية.

"الحياة" دعا رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيموري شعب بلاده أمس، إلى تنحية "الضغائن" جانباً من أجل توحيد الصفوف في مواجهة العنف والجريمة، بعد يومين من الإفراج عنه من السجن بقرار عفو رئاسي. وقال فوجيموري (79 عاماً) على "تويتر" في أول تصريح له منذ الافراج عنه الخميس الماضي "تراودني باستمرار أحلام وأريد أن أرويها لكم"، واصفاً بلداً لا توجد به "ضغائن" في انتقاد لخصومه.

"الحياة" بعد لقاء استمر أكثر من ساعة بين وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل ونظيره التركي جاويش أوغلو في مدينة غوسلار، مسقط رأس غابرييل في ولاية سكسونيا، أبدى الأخير رغبة الطرفين في استئناف جهود تعزيز العلاقات بين بلديهما. وقام أوغلو بزيارة شخصية إلى نظيره الألماني، بعدما فعل غابرييل الشيء ذاته في تشرين الثاني الماضي، حين كان يقضي عطلته الصيفية في أنطاليا مسقط رأس جاويش أوغلو.