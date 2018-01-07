"الحياة" كرست الأوساط السياسية العراقية جهودها خلال الأيام الماضية للبحث عن منفذ قانوني لتأجيل الانتخابات التي حدد الدستور مواعيدها لكنه لا يضع عوائق أمام تأجيلها. وقالت مصادر سياسية لـ "الحياة"، إن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي الذي يرفض تأجيل موعد الانتخابات ويطالب البرلمان بإقرار الموعد الذي حددته حكومته، وهو 12 أيار المقبل، يعتزم تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإصدار فتوى دستورية حول تأجيل الانتخابات.

"الحياة" بعدما حقق الجيش الوطني اليمني تقدماً في الجبهات كافة، خصوصاً في صعدة والحديدة، أصيبت جماعة الحوثيين بنكسة كبيرة، إذ استسلم إبراهيم عذابو قائد جبهة الساحل الغربي التابع للميليشيات وعدد من معاونيه إلى قوات الشرعية اليمنية، إثر معارك عنيفة كبدت الحوثيين خسائر كبيرة.

"الحياة" اتصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بملك الأردن الملك عبدالله الثاني طالباً منه زيارة السعودية قبل قمة رؤساء الدول الإسلامية في إسطنبول ولدى حصول الزيارة والاجتماع بين الملك الأردني وولي العهد السعودي طلب محمد بن سلمان من الملك الأردني عدم الاشتراك بقمة إسطنبول فرفض ملك الأردن، ثم حصل شجار ورفع الصوت، وتوجه فوراً إلى المطار وغادر بالطائرة الملكية الأردنية.

"الحياة" لم تلب زيارة اللجنة الوزارية المغربية إلى مدينة جرادة الواقعة شمال شرقي البلاد، مطالب المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها منذ أسبوعين، بينما تراوح محاكمة الناشطين في "حراك الريف" الذي انطلق من منطقة الحسيمة (شمال) مكانها، مع استئناف الجلسات أول من أمس، للنظر في قضايا شكلية مع رفض النيابة العامة كل الالتماسات والاعتراضات من محامي المتهمين. وقال ناشط محلي إن سكان جرادة اعتبروا استجابة اللجنة الوزارية التي زارت هذه المدينة المنجمية السابقة "غير كافية"، مطالبين بـ "إجراءات ملموسة".

"الحياة" أطلق ناشطون تونسيون حملة في كل محافظات البلاد للاحتجاج على القرارات الحكومية برفع أسعار المواد الأساسية، فيما يواجه نائب منتخب حديثاً قضايا لدى المحكمة العسكرية بتهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والمسّ بمعنويات الجيش. ودعت مجموعة ناشطين شبان إلى الاحتجاج تحت شعار "فاش تستناو؟" (ماذا تنتظرون؟)، ضد ارتفاع الأسعار للمطالبة بـ "خفض أكلاف المواد الأساسية والتراجع عن خصخصة المؤسسات العامة وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للعاطلين من العمل"، وحظيت هذه الدعوة بدعم المعارضة اليسارية.