لبنان الحر

استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​ في معراب وفداً من بلديّة غزير برئاسة رئيس البلديّة المحامي شارل سمعان الحداد. وتناول البحث خلال اللقاء في الشؤون الانتخابيّة عامةً وفي قضاء كسروان - الفتوح بشكل خاص.

صوت لبنان

استقبل وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​رائد خوري​ ظهر اليوم، سفير روسيا في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبيكين​ وبحث معه في العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يعود بالفائدة على البلدين.

radio orient

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، المجلس الجديد لنقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب ​عوني الكعكي​ وجرى عرض للأوضاع العامة.

اذاعة النور

زار وفد من قيادة ​حركة أمل​ برئاسة العميد عباس نصر الله، السفارة ​الصينية والتقى السفير ​وانغ كيجيان​ ورئيسة القسم السياسي في السفارة تشاي يوي تشين.

صوت المدى

استقبل فخامة رئيس الجمهورية ​العماد ميشال عون​ مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق ​اللواء ابراهيم بصبوص وجرى عرض للأوضاع العامة.