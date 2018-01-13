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لبنان الحر
استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب وفداً من بلديّة غزير برئاسة رئيس البلديّة المحامي شارل سمعان الحداد. وتناول البحث خلال اللقاء في الشؤون الانتخابيّة عامةً وفي قضاء كسروان - الفتوح بشكل خاص.
صوت لبنان
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ظهر اليوم، سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبيكين وبحث معه في العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يعود بالفائدة على البلدين.
radio orient
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المجلس الجديد لنقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي وجرى عرض للأوضاع العامة.
اذاعة النور
زار وفد من قيادة حركة أمل برئاسة العميد عباس نصر الله، السفارة الصينية والتقى السفير وانغ كيجيان ورئيسة القسم السياسي في السفارة تشاي يوي تشين.
صوت المدى
استقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق اللواء ابراهيم بصبوص وجرى عرض للأوضاع العامة.