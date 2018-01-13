"النهار" توصّلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى اتفاق مبدئي لتأليف حكومة جديدة في ألمانيا مع الاشتراكيين الديموقراطيين.

"الحياة" وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس مرسوم تجديد إعفاء إيران من العقوبات المرتبطة بملفها النووي متجنّباً المجازفة بانهيار الاتفاق النووي المبرم مع الدول الست.

"الحياة" فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 14 جهة إيرانية ليست متصلة بالملف النووي.

"الحياة" استبقت طهران إعلان الرئيس الأميركي بالتهديد بـــ"رد قاس" في حال انسحبت واشنطن من الاتفاق.

"الحياة" قالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس لا يزال يعتقد بأن الاتفاق النووي هو واحد من أسوأ الاتفاقات في التاريخ.

"الحياة" اعترف طالب اللجوء الفلسطيني أحمد الحو بأنه قتل رجلاً طعناً وجرح ستة أشخاص داخل سوبر ماركت في مدينة هامبورغ الألمانية في تموز الماضي.

"الشرق الأوسط" حذّرت وزارة الخارجية التركية أمس مواطنيها في الولايات المتحدة أو الراغبين بالسفر إليها مطالبة إياهم بإعادة النظر في خططهم خشية التعرّض للاعتقالات العشوائية.

"الحياة" ذكر معارضون وعدد من الصحف في فنزويلا أن 4 أشخاص قُتلوا وجُرح 15 آخرين في أعمال عنف مرتبطة بنهب المواد الغذائية.

"النهار" أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء زيارته إلى لندن لافتتاح مبنى السفارة الأميركية الجديد هناك.