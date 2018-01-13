"النهار" استمرّت في ريف إدلب الجنوبي الشرقي معارك كر وفر ضارية بين الجيشين السوري ومسلحي هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها.

"النهار" يتابع الجيش السوري تقدّمه في ريف حلب الجنوبي الشرقي.

"النهار" أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل 63 عنصراً من القوات النظامية والجماعات المتحالفة معها.

"النهار" تخوض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اشتباكات عنيفة منذ يوم أمس ضد تنظيم "داعش" في محاولة لفرض سيطرتها على مدينة "غرانيج" شرق مدينة دير الزور.

"الحياة" أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات خاصة تمكنت من القضاء على المجموعة المسؤولة عن هجوم بالقذائف تعرّضت له قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية ليلة رأس السنة، كما دمّرت مستودعاً للطائرات المسيّرة في محافظة إدلب.

"الحياة" أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالين هاتفين أمس، مع نظيره التركي مولود جاويش أغلو والإيراني محمد جواد ظريف تناولا تطوّرات معارك إدلب.

"الحياة" أعلن العراق عن انتهاء عملية انتشال أكثر من ألفي جثة من تحت أنقاض مدينة الموصل في محافظة نينوى.

"الجمهورية" قال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية إن نحو 800 شخص أوقفوا في تونس منذ بدء الاضطرابات الاجتماعية.