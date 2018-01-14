لبنان الحر

التقى النائب ​وليد جنبلاط​، في قصر المختارة، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ​إليزابيث ريتشارد​، وكان عرض للأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، في حضور زوجته السيدة نورا ونجله أصلان جنبلاط. واستبقى جنبلاط ريتشارد إلى الغداء، بمشاركة الحضور وعدد من الأصدقاء.

صوت لبنان

شدد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان على أهمية التمسك بالسيادة والدستور للحفاظ على لبنان، وحمايته من الأخطار التي تتهدد أمنه واقتصاده ونموه وليرته وعلاقاته الخارجية وسلمه الأهلي، ما يضع الاستحقاقات الدستورية موضع الشك.

radio orient

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​خالد زهرمان​، إلى أن لا شيء واضح في ما يتعلق بإعادة إحياء ​14 آذار​ بدعم من ​السعودية​، مؤكداً أن "السعودية حريصة على استقرار ​لبنان​ وضبط الأوضاع فيه تحت سقف معيّن".

اذاعة النور

أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​نوار الساحلي​، أن هناك عملاً جدياً على مستوى السعي إلى إقرار قانون ​العفو العام، لكنّه أشار إلى أنه حتى الساعة لم يرق إلى شيء على المستوى العملي، قائلاً: "المسودة لم تصل حتى الآن".

صوت المدى

شدّد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ​آلان عون​، على أنّ "لا عودة عن إجراء ​الإنتخابات النيابية​ بموعدها"، مشيراً إلى أنّ "ما يمكن إنقاذه من الإصلاحات في ​قانون الإنتخابات​، سنحاول إنقاذه". وأكّد عون أنّ "عرقلة الإصلاحات بالقانون لن تكون على حساب إجراء الإنتخابات".