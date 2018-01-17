"الحياة" تصاعدت حدة القصف الجوي والمدفعي الذي تشنه القوات النظامية السورية على مناطق ريف إدلب.

"الحياة" أفادت وسائل إعلام رسمية بسيطرة القوات النظامية على مزيد من المواقع في ريف حلب باتجاه المطار.

"الحياة" أفادت مواقع قريبة من المعارضة أن الفصائل استعادت السيطرة على قرية عطشان الاستراتيجية في ريف حماة الشرقي بعد معارك عنيفة.

"الحياة" أحدث مقاتلو "داعش" مفاجأة بمحاولتهم تسجيل عودة ميدانية من بوابة محافظة إدلب التي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات النظامية وفصائل المعارضة.

"الحياة" اغتال مسلحون مجهولون قيادياً يرجح أنه من الجنسية التركية في هيئة تحرير الشام.

"الشرق الأوسط" قال رئيس "هيئة المفاوضات السورية" المعارضة، نصر الحريري، إن مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر أبلغه التزام واشنطن بتحقيق الانتقال السياسي في سوريا.

"الشرق الأوسط" أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشاركة فصائل من المعارضة السورية، في العملية العسكرية المرتقبة ضد المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين في محافظة حلب السورية.

"الحياة" أطلقت شرطة مكافحة الشعب السودانية الغاز المسيل للدموع، واستخدمت الهراوات لتفريق مظاهرة احتجاجية سلمية.

"الحياة" وافقت حكومة كردستان على إخضاع مطارات الإقليم لإدارة سلطة الطيران الاتحادية.

"الحياة" أعلنت قوات الحشد الشعبي أمس جهوزية الأوضاع في جنوب كركوك لعودة النازحين الأكراد.

"الحياة" يقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم كشف حساب عن فترة ولايته الأولى، تمهيداً لإعلان ترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

"النهار" بين مونترو في سويسرا وفيينا في النمسا، لم تحسم الأمم المتحدة مقر عقد الجولة التاسعة من المحادثات السورية- السورية التي لن تستمر سوى ثلاثة أيام هذه المرة لاقترابها من موعد انعقاد مؤتمر سوتشي في 29 كانون الثاني الجاري.

"الحياة" أبقى المجلس المركزي الفلسطيني الباب موارباً أمام عودة الولايات المتحدة لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط من دون أن يقطع طريق العودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات، فيما انتقد عدد من الفصائل البيان الختامي للمجلس باعتبار انه لا يرتقي إلى مستوى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، ووافقت حركة حماس ضمناً على مضمون البيان من دون أن تعلن ذلك صراحة.

"الشرق الأسط" تفجرت أمس مواجهات واسعة قرب مدخل قبر يوسف شرق نابلس، بعد أن حاول متظاهرون فلسطينيون منع مئات الإسرائيليين من الوصول إلى المقام.