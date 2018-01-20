لبنان الحر

أعلن ​المجلس الأعلى للدفاع​، في بيان صدر بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون، أن "الرئيس أعطى توجيهاته لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الاستقرار الأمني، وحثّهم على البقاء على جهوزية دائمة لمنع أي خلل أمني، منوّهاً بالجهود التي تُبذل للمحافظة على الاستقرار في البلاد".

صوت لبنان

لفت وزير الصحة ​غسان حاصباني​ إلى أن "طبيعة ​قانون الانتخابات​ فرضت تغيير الأعمال اللوجستية"، مشدداً على أنه "من الأفضل إجراء الإنتخابات في يوم واحد".

radio orient

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​خالد زهرمان​ إلى "وجود توافق سياسي على تحييد ​الحكومة​ عن الخلافات وهذا ما ينعكس إيجاباً على طاولة ​مجلس الوزراء​، بدليل إحالة مشروع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لتمديد مهلة التسجيل للمغتربين إلى لجنة وزارية لكي لا يشكّل مادة خلافية على طاولة مجلس الوزراء"، معرباً عن أمله أن "يبقى هذا الحرص مستمراً".

اذاعة النور

شكر قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "​اليونيفيل​" الجنرال ​مايكل بيري​، رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ على دعمه الدائم للقوات الدولية، مشيراً إلى أن "الجانب الإسرائيلي أوقف نشاطه بشأن الجدار الحدودي الذي ينوي إقامته بانتظار اجتماعات اللجنة الثلاثية التي ستنعقد في مطلع شباط".

صوت المدى

حذر رئيس ​بلدية جبيل​ السابق ​زياد الحوّاط​ في بيان من أن "خطر زوال ​ميناء جبيل​ الأثري والواجهة البحرية للمدينة يزداد مع كل ​عاصفة​ تضرب ​لبنان​، مذكراً أنه من العام ٢٠١٠ وهو لم يتوانَ عن مطالبة المعنيين إنقاذ هذا الإرث التاريخي، وأن بلدية جبيل راجعت وزارتي الأشغال والثقافة مرات عدة لكنها لم تلقَ آذاناً صاغية".